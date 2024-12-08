立山黑部明年再見！日本最後的無軌電車同日謝幕 新電氣巴士2025登場

【旅奇傳媒/日本部報導】日本熱門觀光地「立山黑部」於11月底結束本年度的開山期，2025年度的營業期間與往年相同，將從04/15開放至11/30。去年度有71萬人次前往立山黑部觀光，其中海外遊客就佔了25%；而今年黃金周及盆休期間的來客狀況也比去年成長，根據統計，本年度來自台灣的遊客約11萬1500名，比去年還要成長144%！

立山黑部的開山期間雖然僅限於春、夏、秋三季，卻能感受到四季不同的魅力，加上明年開山後，全新的立山隧道電氣巴士也會取代原本的無軌電車運行，為立山黑部加入嶄新的氣息。

立山黑部阿爾卑斯山脈路線是連接富山縣和長野縣的世界頂級山岳觀光路線之一，固定於每年04/15開山至當年的11/30。最著名的景點「雪之大谷」就位於標高2,450公尺的立山室堂平，也是立山黑部阿爾卑斯山脈路線其中一段，其雪牆高度也是每年開山時最令人期待的盛事之一。

▲開山初期才有機會體驗在積雪上漫步的「全景之路」。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

開山後也會舉辦「雪之大谷」活動，2025年的活動期間將從04/15起至06/25為止，並依據季節不同分為2階段，開山後至黃金周期間為欣賞壯闊雪景的最佳期間，能漫步在雪之大谷當中，且暢玩立山、大觀峰等區域各式各樣的雪造設施。而6月起則以御庫裏池為中心，能享受殘雪與初夏新綠交織的獨特景色，在沁涼的天氣中，體驗登山健行，並欣賞各色高山植物。

▲夏季融雪後才能欣賞到的「御庫裏池」湖面，宛如仙境般美麗。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

來到秋季，受惠於海拔落差極大的地形，因此立山黑部擁有從9月中旬至11月上旬，日本最長的賞楓期，還可搭乘巴士、纜車等多樣化的交通工具，一趟旅程飽覽山頂與山腳紅葉的多層次變化。春夏秋三個季節各自擁有不同面貌的立山黑部，無論在哪個季節到訪都相當迷人，豐富觀光資源值得遊客計劃多次造訪。

▲推薦從大觀峰、黑部平的展望台眺望與纜車不同角度的紅葉絕景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

其他不能錯過的還有每年6/26-10/15，日本高度第一的「黑部水庫」舉行的觀光洩洪活動。遊客可在水庫展望台、洩洪觀賞台以及新展望廣場等處近距離欣賞每秒放水量達10噸以上，萬馬奔騰般的洩洪景象，搭配夏天的翠綠及秋天金黃山頭，以及晴天限定的彩虹景色，更是美不勝收。

▲黑部水庫洩洪的壯觀景緻，每年都吸引百萬旅客慕名而來。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

此外，立山黑部阿爾卑斯山脈路線的魅力之一，就是能享受搭乘各種交通工具橫越山脈的樂趣。其中連接室堂與大觀峰之間的立山隧道無軌電車從1996年起服役，也是日本最後的無軌電車，也隨著今年度營業結束一同劃下句點，2025年度起改為全新的電氣巴士運行，也為這條路線帶來全新的氣象。

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