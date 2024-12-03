麻瓜們注意！ 「葛來分多之劍」紀念品觸法 東京哈利波特影城緊急召回 全面退款
麻瓜們注意了！日本東京哈利波特影城的一款紀念商品「葛來分多之劍」（Godric Gryffindor’s sword），由於這把不銹鋼製的劍長達86公分，違反日本《銃砲刀劍類所持等取締法》，被日本警方今年11月通知，民眾未經許可持有可能觸法，目前華納兄弟已宣布全面召回並暫停停售。
綜合外媒報導，東京哈利波特影城於2023年5月推出的這把，等比例複製的不銹鋼「葛來分多之劍」長達86公分，每把售價為3萬日圓（約新台幣6,500元），截至2024年4月期間，共售出超過350把，警方最近才意識到劍鞘太過鋒利，在11月通知華納兄弟，根據日本1958年的《槍刀法》，未經特殊許可持有此類物品屬違法。
華納兄弟日本影城（Warner Bros Studio Japan）在其網站上使用日文、英文進行公告，發出緊急召回通知，並承諾全額退款，同時，於線上商城和實體通路，都全面停止販售這款「葛來分多之劍」。
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