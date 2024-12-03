可愛到太犯規了！ 麥當勞「2025新春福袋」大公開 大麥克漢堡提燈、薯條小手手懶人夾 還有金色麥當勞禮品卡快來抽

可愛到太犯規了！日本麥當勞最新公開與BEAMS DESIGN攜手合作的「2025新春限定福袋」，內含「大麥克提燈」及「薯條夾子」等一系列的可愛原創商品，還有價值高達3,610日圓的商品免費券，全部採抽選制來販售。快把握年末試手氣的機會！

圖／翻攝X@McDonaldsJapan

每回新年福袋都超用心的日本 McDonald’s，率先公開了2025福袋內容物，其中最吸睛搶眼就屬超可愛的「Big Mac 大麥克提燈」只要拉起來就能亮燈，攜帶出門或在家使用都適合。

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方便又充滿使用樂趣的麥當勞薯條小手手的「薯條夾」，懶人專用以避免弄髒手，推出3款經典角色元素有大鳥姊姊、漢堡神偷、奶昔大哥；另還有3款可愛圖樣的手機擦拭布、3款復古 8bit 像素風格的收納小包等等，讓人每一樣都想擁有！

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更棒的是，福袋內皆附有熱門餐點的免費券(總價值高達3,610日圓)，並且每10個福袋中就個會有1個附贈「金色麥當勞500日圓禮品卡」，為幸運兒更增添好運氣！

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日本McDonald’s本次的2025福袋售價為¥3,480日圓，於即日起至12月10的23時59分，在官方網站開放抽選登記，抽選結果為12月17日14日起公布，2025年1月1日起即可在日本麥當勞的店舖購入，(以上皆為日本時間)，快傳給即將遊日或正在日本的好友們一起分享！