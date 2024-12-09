日本大阪最強2天1夜自由行！寶可夢飯店、咖啡廳，直接複製照著玩

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2024-02-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 14 個景點，其中包含 黒門市場、千日前道具屋筋商店街、ポケモンセンターオーサカ。

🇯🇵 大阪最新最強兩天一夜自由行該怎麼玩？

最夯寶可夢飯店、寶可夢咖啡廳

看這篇就對啦！✨💛

嗨大家好！我是Celia♡

這裡是我的旅遊日記

專門紀錄我在日本走訪各地美景美食

目前居住於日本東京🇯🇵

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第 1 天

黒門市場 | 2 小時

來到大阪就絕對不能不去「黑門市場」！🔥

位於地鐵日本橋站，又稱為「大阪人的廚房」

當地人也會來這裡買食材，各式小吃、海鮮、關東煮、燒烤、伴手禮、蔬果等，都能在這裡找到，平時少見的河豚也可在此嚐鮮喔！重點是對觀光客相當友善，不少店家會多國語言，販售的食物海報也使用多國文字，逛起來一目瞭然，完全不用擔心溝通不良👍🏻

📝推薦大家出發前先到黑門市場官網下載黑門市場地圖！

先將想吃的店舖標示出來，到時候方便尋找店家

千日前道具屋筋商店街 | 1 小時

逛完黑門市場，轉個一條街就到了千日前道具屋筋商店街，其實位在地下鐵難波站，步行約5分鐘也能到大阪千日前道具屋筋商店街。

遠遠看到『道』招牌就表示抵達了唷～

這裡是一條充滿濃厚的歷史氛圍的商店街，大部分是傳統和手工藝品店舖，有賣日本古早味玩具、紀念鑰匙圈、裝飾小物。

如果喜歡餐具的話應該會愛上這裡，有各式各樣的日式餐盤、碗盤餐具可以挑，還有烘焙器具等等，種類超多。🍴

ポケモンセンターオーサカ | 30 分鐘

這裡說是寶可夢迷的聖地不為過吧？

寶可夢中心的隔壁有寶可夢主題咖啡廳～兩家生意都非常好

周邊商品基本上都有鋪滿貨，玩偶到文具，T桖和零食餅乾都有

店內客人很多，建議大家如果不想排隊可以挑剛營業10點時或快關門時7點多進去逛，會有更好購物感受👍🏻

ポケモンカフェ（大阪・心斎橋） | 2 小時

寶可夢迷必訪的寶可夢主題咖啡廳☕️

全日本只有兩家，一家在東京日本橋，另一家就在大阪心齋橋！

⭐️記得一定要先在官網預約，通常開放五分鐘內座位就會被搶光

https://www.pokemoncenter-online.com/cafe/tw/reservation.php

寶可夢咖啡廳開放開始預約的時間是

來店時間的「往前算31天的下午6點」

餐廳內部裝潢、餐點設計都相當有巧思

整間店都可以自由拍照，喜歡拍照的會失心瘋

門口還有賣寶可夢限定商品和餐具組

最酷的是用餐過程會有皮卡丘大廚出來和大家打招呼～超可愛😍

推薦必點拼盤，主餐有皮卡丘/伊布/卡比獸 外型可以選

拼盤裡有茄汁蛋包飯、漢堡排，餐點味道還不錯

飲品比較普通，選擇蠻多

有些可以加價贈餐具，喝完還可把杯子帶回家

飲片推薦點拿鐵咖啡，因為可以任選一隻寶可夢角色當拉花！

菜單上有寶可夢圖鑑可以翻😆

很適合拍照留念

MIMARU大阪 難波NORTH | 2 小時

這次訂的飯店是MIMARU 大阪 難波NORTH

交通方式：大阪METRO 御堂筋線 心斎橋駅 8號出口，走路7分鐘就能抵達。

飯店大廳是現代風的日式裝潢，有可愛的相撲小圖和太鼓，別忘了一定要拍張照留念。

這間飯店主打公寓式房型，每間房間皆配有廚房和餐桌～很適合喜歡下廚、體驗🇯🇵在地生活，或是家庭出遊的旅行者！

而且我們特別訂寶可夢房，實在太特別當然要來住看看啦～💛

房間內有一張雙人床和一個上下舖，小廚房配件齊全，冰箱、微波爐、IH爐、鍋具、碗盤等等都有。整個房間都超可愛～～牆面裝飾著各式寶可夢圖案，還有一隻超大卡比獸娃娃陪伴，連餐桌、盤子、時鐘都是精靈球的圖案，完全沉浸在寶可夢的世界裡，不只寶可夢迷會失心瘋，小朋友住進來一定也會捨不得離開～

道頓堀 | 30 分鐘

道頓堀說是最具大阪指標地不會有人反對吧？

幾乎是每個人到大阪旅遊必打卡的地點！🇯🇵

松竹座、螃蟹道樂、以及固力果招牌等，熱鬧的道頓堀街上聳立著各種巨大立體招牌是大阪最大的特色～

道頓堀河兩岸的有許多美食餐廳，品嚐道地的章魚燒、御好燒、豚平燒、炸串等各種大阪小吃是來道頓堀一定要做的事

交通方式：搭乘御堂筋線在「難波」站下車，沿著人群走三分鐘就會抵達

心斎橋筋商店街 | 1 小時

大阪具有代表性的商店街「心齋橋筋商店街」✨

不逛的話等於沒來過大阪？！

心齋橋筋商店街全長約600公尺。包含連接前後的其他商店街的話，成為一條約2公里延綿不斷的商店街。聚集了藥妝店、化妝品店、免稅店、百圓店、動漫人物店、餐廳和咖啡店等，想買的東西幾乎都可以在這裡買到。

🌟推薦一定要逛的店家：UNIQLO旗艦店、迪士尼專門店、三麗鷗專門店

請女孩們前天保留體力，因為絕對會在這裡逛到腿軟

鶏Soba 座銀 にぼし店 | 1 小時

心齋橋逛累了，我們來吃《雞soba座銀》雞白湯拉麵店🍜

位在心齋橋附近，不僅在觀光客中有極高知名度，日本美食網站tabelog上的分數更是高達3.76分～日本人票選也很愛的拉麵店之一

因為比起豚骨拉麵味道更為清爽，所以很受到日本女生們的喜愛。

這家店面位子不多，用餐時間前往要稍微排個隊，不想排隊的話推薦可以在離峰時間下午一點或晚上八點左右前往，點餐方式是在店門口的點餐機點餐，接著就可以入內享用啦！

這次是點雞白湯拉麵＋炙燒牛肉壽司，以及雞白湯沾麵

麵體很Q彈，一旁的炸牛蒡讓整體口感更上一層樓，雞白湯也不會過鹹，是台灣人能接受的鹹度，相當順口不油膩，推薦👍🏻

第 2 天

難波八阪神社(難波八阪神社) | 1 小時

第二天一早，為了不浪費一點在大阪的時間

我們早上便安排了神社行程，第一站前往難波八阪神社！

交通方式：「南海難波」站或地鐵「難波」站走路約6分

這次住的飯店其實就在附近，我們直接散步走過來

一進到神社內就會看到吸引目光的巨大獅子頭🦁️

一定要記得買獅子頭御守，超級可愛！

不只可以留作紀念，當成送家人朋友的伴手禮物也很不錯

味吉兆 ぶんぶ庵 | 2 小時

參拜完神社後，我們前往吃午餐🍱

這間懷石餐廳就在難波神社附近，最近的地鐵站是「本町」七號出口

沿著心齋橋商店街走就能抵達

其實想吃日本懷石料理好久了，這次選擇這間米其林一星餐廳🤩

這間餐廳超熱門，一定要早早在網路上訂好位，不然可是吃不到的唷

餐廳在地下一樓，入內需拖鞋

服務員英文非常流利，每上一道菜都會詳細介紹餐點當中的食材

用餐地點在淡雅的和室裡，一旁是古色古香的日式庭園造景

每道餐點必須完全只有美輪美奐可以形容

從環境、服務、餐點都可以感受到店家的用心

不愧是米其林一星餐廳等級💛

あべのハルカス近鉄本店 | 2 小時

吃飽飯後補足了一天的購物體力

我們搭地鐵到「天王寺」站（近鐵阿倍野橋站也能抵達）

阿倍野HARUKA是大阪的地標建築，關西最高樓百貨公司✨

僅次於東京鐵塔、晴空塔的日本超高建築物

也是日本最大規模的美食街，集結了44間各式各樣的餐廳

除了逛街購物外，大家都是衝著阿倍野58～60F可以欣賞大阪夜晚景色的「HARUKAS300觀景台」✨

想上展望台推薦先在線上購票，會比現場便宜還能節省時間排隊

記得要到阿倍野海闊天空大廈16樓兌換阿倍野展望台實體票再跟著指示搭電梯上樓唷

如果不想花錢上展望台，阿倍野16F是免費露天景觀台，也可以眺望大阪新世界～

あべのキューズモール | 2 小時

阿倍野 Q's Mall也在天王寺附近，是大阪市內最大的購物商場🛍️

不走精品路線，商場內大多是平價的品牌，UNIQLO, GU還有BIC CAMERA

美食、童裝、女裝男裝、藥妝、電器都能在這裡一次買齊

基本上在這裡排一天也完全不無聊～

新世界 | 1 小時

到大阪旅遊怎麼能不吃串炸呢？

在新世界商店街就能找到大阪的必吃平民美食「串炸」（串カツ）

沿路上有不少串炸店家，各個店內用餐的人都不少

我們挑了一家入內，店內非常熱情❤️🔥

各式串炸、搭配生菜、飲料啤酒，感受在地人日常

交通方式：地鐵堺筋線「惠美須町站」下車後，走路七分鐘馬上就能到大阪的下町・新世界。

有時間的話也很推薦到新世界地標的通天閣走走，夜晚的新世界也很值得拍照留念，色彩繽紛的招牌被霓虹燈裝點，變得更加熱鬧和夢幻。

スーパー玉出 堀江店 | 1 小時

這次刻意選了有小廚房的飯店，因為想體驗真正的在地日本生活，回飯店路上在超市買了些食材來下廚！

這間玉出超市是大阪在地連鎖超市，大大的黃色粗體招牌，基本上在大阪到處都能都能找到，特色是比一般超市更為平價，所以也相當受大阪人歡迎。🔥

各式生鮮、蔬果、飲品應有盡有，還有大家最熟悉的熟食，炸雞、炸豬排、便當，對想買簡單熟食回飯店加熱的旅客相當方便。

推薦大家有機會可以搜一下飯店附近的玉出超市，蠻值得一逛👍🏻

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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