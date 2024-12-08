騎共享單車深度玩日本！日本共享單車「Charichari」分享-東京、名古屋、熊本、還有...

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本雖然地鐵和公車都很發達，但是部分景點或餐廳常常離站牌還是有一小段的距離，或是搭車反而會繞一圈，造成你要多走更多的路等等，如果這時有跟台灣UBIKE一樣的共享單車就好了！

今天就來與大家分享日本的共享單車品牌「Charichari」。下次到日本也能騎單車體驗不一樣的旅遊方式囉！

租借charichari單車的費用

Charichari 單車提供二種車型，一種是一般的自行車，每分鐘7元日幣；另一種是帶有電力輔助的 E-bike 單車，每分鐘17元日幣，可依照需求自由租借。每一個站點都能同時租還兩種車型，非常便利。

charichari單車的租借方法

「Charichari」目前只要以行動裝置安裝 APP 註冊後就能租借。APP 提供日文與英文兩種語言，註冊時可使用非日本的手機門號與信用卡登錄，付款方式僅支援信用卡，即使是海外旅客也能輕鬆下載租借單車！

不過要注意的是目前一台手機僅能租借一台共享單車，若帶小朋友沒有手機的話就無法租借多台囉。

從下載點下載CharichariAPP後，打開 APP 並點擊地圖即可察看目前所在位置附近有沒有站點以及可租借的腳踏車

接著選擇一台車輛並按下 APP 上的「開鎖（鍵をあける）」紅色鍵，再掃描位於腳踏車後輪上的 QR code，就會解鎖並開始計時，即完成租借可以出發上路囉！

歸還時，將腳踏車停妥後並按下位在 QR CODE 旁的白色搖桿上鎖車輛，再打開 APP 就會看到租借旅程已經結束，畫面會顯示租借的起點、終點以及租借費用。

記得上鎖後務必確認是否真的有停止計時計費，若沒有的話要盡速聯繫客服，以免被多收費用唷。

Charichari在哪些地方有設租車點？

「Charichari」目前在：福岡、熊本、久留米、佐賀、天草、菊陽、名古屋、桑名及東京都有設點，

雖然現在點還不多，但隨著服務開展，可租借地點勢必會逐漸擴大，讓我們共同期待吧~

下次到日本旅遊，不妨租借共享單車，來場深度之旅，體驗與享受不一樣的旅遊方式吧～

https://charichari.bike/en

*照片轉自官網

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