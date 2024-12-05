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「吉伊卡哇拉麵店」正式進駐大阪PARCO！還有限定周邊商品等你來選購～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

吉伊卡哇拉麵店「ちいかわラーメン豚」於2024年3月在愛知縣名古屋開幕後大受歡迎，在SNS上引發許多話題討論，於是2024年8月在東京澀谷的PARCO開設了第二間分店。

今年11月關西地區也捎來好消息！吉伊卡哇拉麵店第三間分店正式進駐大阪心齋橋的PARCO囉！

吉伊卡哇拉麵豚 心齋橋店 2024年11月15日正式開幕

拉麵店採預約制，並提供三個尺寸：「迷你碗（吉伊卡哇）1540日幣」、「小碗（小八貓）1760日幣」、「大碗（烏薩奇）1980日幣」，凡選購拉麵，還有機會獲得吉伊卡哇拉麵店原創的造形貼紙！

飲品有黑烏龍茶、獅薩的蜜柑果汁、栗子饅頭的禁酒期間飲料可樂、小桃鼠的白氣泡飲與生啤可以選擇，點購飲料還有機會獲得隨機贈送的透明小卡喔！

另外黑烏龍茶也特別在PARCO的10樓設置了自動販賣機，讓不能到拉麵店用餐的客人也能選購。

用餐客人購買限定！吉伊卡哇拉麵豚周邊商品

原創周邊商品是只限於有用餐的客人才能購買的，因此別忘了先到官網預約才不會撲空哦！商品包含吃拉麵必備的拉麵碗、湯杓，還有造型水杯、毛巾、T恤、生啤杯等等，每一款都值得買回家收藏～

ちいかわラーメン豚 心斎橋店

地址：心齋橋PARCO B2F

開幕日：2024年11月15日

營業時間：11:00～23:00（最後入店時間 22:00)

官網：https://the-guest.com/chiikawaramenbuta_shinsaibashi/

※採事前預約制，詳細預約方法請至官網

※周邊商品僅限用餐客人購買

窩日本推薦閱讀：2024京都車站拉麵小路攻略–店家名單、必吃推薦拉麵、前往方法一次告訴你~　

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