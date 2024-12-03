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天冷想泡湯？來日本長門湯本溫泉抓住楓紅的尾巴！

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位於音信川旁的紅葉階梯，為溫泉鄉增添浪漫氣氛。　圖：長門湯本溫泉／提供
位於音信川旁的紅葉階梯，為溫泉鄉增添浪漫氣氛。　圖：長門湯本溫泉／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】山口縣不僅有「紐約時報評選2024必訪的52個地方- 山口市」以及「CNN 入選的日本31絕色美景－元乃隅神社」，於2020年獲得「日本地方創生大賞」的長門湯本溫泉更是山口縣的旅遊新星。這座以擁有600年歷史的溫泉小鎮在地方人士的共同努力之下，更於日本兩萬多個溫泉區中脫穎而出，於2023年入選日本溫泉百選的前30名。即日起至12/15正舉辦音信川夜燈、紅葉寢Bar、季節限定美食等活動。想泡湯賞楓，抓住秋天的尾巴就來這吧！

▲長門湯本溫泉榮獲2020年地方創生大賞。 圖：© SHIMOMURA YASUNORI/提供
▲長門湯本溫泉榮獲2020年地方創生大賞。 圖：© SHIMOMURA YASUNORI/提供

▍音信川旁 川床跳石河畔散策

長門湯本溫泉區位音信川兩側，當地重新整頓了河川沿岸，設置了跳石以及川床，為遊人提供了休憩與欣賞自然美景的療癒場所。河畔兩旁的「恩湯街」以及「紅葉階梯」更在櫻花楓紅的時節點綴季節性的魅力。溫泉街上的地方特色小店更為此地增添趣味。cafe& pottery 音是一間藝廊咖啡店，午後時可用當地的特色「荻燒」器皿享用手工蛋糕；夜幕降臨後還可以到精釀啤酒廠 365+1Beer 以及由昭和時期古民宅改建的酒吧 THE BAR NAGATO 喝一杯。

▲溫泉街設有公共湯屋、跳石以及川床，漫步其中別有味道。 圖：長門湯本溫泉/提供
▲溫泉街設有公共湯屋、跳石以及川床，漫步其中別有味道。 圖：長門湯本溫泉/提供

▲在古民宅整建的cafe& pottery音可用當地的荻燒器皿品嘗手工蛋糕。 圖：長門湯本溫泉/提供
▲在古民宅整建的cafe& pottery音可用當地的荻燒器皿品嘗手工蛋糕。 圖：長門湯本溫泉/提供

▍溫泉飯店 新品牌與老字號各有風味

老字號「大谷山莊」因日本前首相安倍晉三曾在此招待過俄羅斯總統普丁而名噪一時，展現老牌的低調沉穩風格。而比鄰的新品牌「別邸音信」主打每間客房皆有露天風呂的低調奢華，今年更上榜2024年的「日本米其林星鑰飯店賞獎」。帶有古典和美學的「玉仙閣」則以楊貴妃曾絡角於此的歷史軼事而聞名。星野集團在此亦有據點－「界 長門」－仿照江戶時代的「御茶屋屋敷」（將軍的休憩設施）而設計，更大量運用當地工藝品「德地和紙」、「荻燒」、「荻玻璃」、「大內塗」等，增添在地色彩。

▲今年甫獲日本米其林星鑰飯店賞的「別邸音信」。　圖：長門湯本溫泉／提供
▲今年甫獲日本米其林星鑰飯店賞的「別邸音信」。　圖：長門湯本溫泉／提供

▲「界 長門」運用當地工藝品「德地和紙」、「荻燒」、「荻玻璃」、「大內塗」等，增添在地色彩。　圖：長門湯本溫泉／提供
▲「界 長門」運用當地工藝品「德地和紙」、「荻燒」、「荻玻璃」、「大內塗」等，增添在地色彩。　圖：長門湯本溫泉／提供

▍季節活動 抓住賞楓的尾巴點燈夜遊

長門湯本溫泉區推出許多季節性的活動，目前仍在賞楓時節，當地的點燈活動於夜晚為音信川兩岸增添了色彩。沿著流經溫泉鎮中心的音信川，投放了與當地相關的圖案，如曾經統治該長門區域的大內義孝親王的家徽、據說孕育了恩湯的住吉大名神的龍化身、以及滿天飛舞的紅色楓葉等。

▲音信川畔季節限定的點燈活動。 圖：長門湯本溫泉/提供
▲音信川畔季節限定的點燈活動。 圖：長門湯本溫泉/提供

【抓住最後的紅葉】

於12/15前，長門湯本溫泉舉辦音信川夜燈、紅葉寢 Bar、季節限定美食等活動，增添地方特色魅力。

・網址: https://yumotoonsen.com/events/akinoyonaga2024/

【交通資訊】

・福岡至長門湯本溫泉的直達巴士：8:21從博多站出發，沿途經過天神站、小倉南IC站，於11:32抵達長門湯本溫泉停車場。車程約3小時。

・電車：先搭JR山陽本線從新山口站出發，約30分鐘抵達厚狹站，再轉乘JR美祢線，約1小時即可到達長門湯本站。

・自駕汽車：從福岡出發，先經九州自動車道約1小時至門司IC，再轉入中國自動車道行駛約40分鐘至美祢IC，接著沿國道316號線行駛約30分鐘，即可抵達長門湯本溫泉停車場。

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