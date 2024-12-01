2025年春季登場！《航海王》新幹線3組合作列車 首款樣式曝光 踏上大阪關西偉大航道
《航海王》新幹線列車要來了！ 知名人氣漫畫《航海王 ONE PIECE》連載至今超過27年，創造了無數經典場面，仍然是風靡全世界的高人氣作品。最新迎來讓粉絲興奮的好消息，西日本旅客鐵道「山陽新幹線」，將與《航海王》合作推出世界觀為主題的全新列車設計，預計於2025年春季登場！
山陽新幹線日前宣布，隨著2025年3月10日將迎來開業50周年，以及明年4月還有大阪關西世界博覽會即將舉行，為了讓旅客能夠以關西為出發地或目的地的旅程中體驗「嶄新的搭乘樂趣」及「沿線地區的魅力」，因此宣布啟動與人氣作品《ONE PIECE 航海王》全新合作企劃。
這次企劃的故事背景，設置在山陽新幹線穿越的「瀨戶內」地區，如同主角魯夫與夥伴們乘風破浪，踏上大阪關西偉大航道，朝著夢想前進。將以尾田榮一郎原作《ONE PIECE》世界觀為靈感，設計打造全新的「山陽新幹線列車」，共分三組合，依次登場。
目前公布第一款的列車設計，以「啟程前往偉大航路（Grand Rail）」為概念設計，「瀨戶內藍號」以海洋藍為主色，象徵著瀨戶內的海洋之旅，搭配以魯夫為首及多位《航海王》人氣角色，一同帶領旅客踏上一場前所未有的冒險之旅，官方預計將在 2025年春季開始行駛，屆時旅遊關西一帶或參與世界博覽會，可找機會朝聖《航海王》新幹線！
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