快訊

影／合歡山「武嶺早市」塞爆 網曝1關鍵反差…根本快閃行動

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

2025年春季登場！《航海王》新幹線3組合作列車 首款樣式曝光 踏上大阪關西偉大航道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網

航海王》新幹線列車要來了！ 知名人氣漫畫《航海王 ONE PIECE》連載至今超過27年，創造了無數經典場面，仍然是風靡全世界的高人氣作品。最新迎來讓粉絲興奮的好消息，西日本旅客鐵道「山陽新幹線」，將與《航海王》合作推出世界觀為主題的全新列車設計，預計於2025年春季登場！

圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網

山陽新幹線日前宣布，隨著2025年3月10日將迎來開業50周年，以及明年4月還有大阪關西世界博覽會即將舉行，為了讓旅客能夠以關西為出發地或目的地的旅程中體驗「嶄新的搭乘樂趣」及「沿線地區的魅力」，因此宣布啟動與人氣作品《ONE PIECE 航海王》全新合作企劃。

圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網

這次企劃的故事背景，設置在山陽新幹線穿越的「瀨戶內」地區，如同主角魯夫與夥伴們乘風破浪，踏上大阪關西偉大航道，朝著夢想前進。將以尾田榮一郎原作《ONE PIECE》世界觀為靈感，設計打造全新的「山陽新幹線列車」，共分三組合，依次登場。

圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網

目前公布第一款的列車設計，以「啟程前往偉大航路（Grand Rail）」為概念設計，「瀨戶內藍號」以海洋藍為主色，象徵著瀨戶內的海洋之旅，搭配以魯夫為首及多位《航海王》人氣角色，一同帶領旅客踏上一場前所未有的冒險之旅，官方預計將在 2025年春季開始行駛，屆時旅遊關西一帶或參與世界博覽會，可找機會朝聖《航海王》新幹線！

圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網
圖／翻攝 ONE PIECE 新幹線官網

編輯推薦

大阪 航海王

相關新聞

2025年春季登場！《航海王》新幹線3組合作列車 首款樣式曝光 踏上大阪關西偉大航道

2025年春季登場！ 《航海王》新幹線3組合作列車首款樣式曝光 踏上大阪關西偉大航道

各條路線都好玩！Gala湯澤、石打丸山、越後湯澤雪鄉的2日冬季滑雪旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-01-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 上野駅、ガーラ湯沢駅、GALA湯沢スキー場。GALA湯澤滑雪場位於東京西北方的新潟縣，從東京搭上越新幹線MAX たにがわ兩階列車，最快班次只要75分鐘就能直達滑雪場（有些班次只停越後湯澤，劃位時要多加留意哦！），而且出了月台直接就是滑雪場購票中心，對於外國人來說真的超方便！另一個與GALA相連的是石打丸山，跟GALA相比，石打丸山人少了些，滑雪道多了許多，各條路線都很好玩，餐廳也很多，我會更推薦來石打丸山哦！！

【東京朝活遊程之二】在多摩地區宿坊靜山莊，體驗瀑布下的冥想修行！

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京西部多摩地區海拔929公尺的御岳山，自古以來便是山嶽信仰的中心，成為修行和祈願的場所。山頂附近有大約20家為朝聖者提供住宿的「宿坊」。不少宿坊會提供「瀑布修行」的體驗，

【東京朝活遊程之一】築地本願寺「Tsumugi」咖啡廳享用寺院儀式感早餐

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的「朝活」風潮方興未艾，來東京旅遊，不妨起個大早、追隨東京朝活族的腳步，來一段清新元氣遊程。 離銀座不遠的築地本願寺，是東京著名的寺廟之一，以其受古印度與亞洲佛教建築啟

搭上迪士尼夢幻泉鄉熱潮！日本JAL推出全新限定的「夢幻泉鄉彩繪班機」

東京迪士尼海洋的最新園區「夢幻泉鄉」於今年正式開幕，日本航空近日宣布要搭上夢幻泉鄉這股熱潮，推出全新的夢幻泉鄉彩繪班機！

全球最大積木聖誕樹就在日本樂高樂園！「Bric Xmas」聖誕活動11月正式登場～

今年聖誕節，日本樂高樂園Ⓡ將推出盛大的聖誕活動「Bric Xmas」，一起來看看有哪些精采亮點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。