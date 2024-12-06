感受冬季魅力！札幌手稻滑雪場、小樽運河、白色戀人觀光公園的二日滑雪旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-02-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 札幌駅、手稲駅、サッポロテイネスキー場。

從札幌市搭電車轉巴士前往札幌手稲滑雪場，一共約40分鐘，交通非常便利，也因此我身邊許多雪友冬天旅行札幌的人，會特別在多留一天，前來手稻享受優質北海道粉雪，也一邊眺望札幌市街道和日本海。

手稻滑雪場適合初學者、全長超過6㎞的超長路線到札幌奧運Alpen競技會場的上級者路線，各式各樣的15條路線都讓大家喜愛不已。

滑雪之餘，也順路安排了小樽運河夜遊和白色戀人觀光工廠，感受一下札幌冬季冷出來的魅力吧~~

第 1 天

札幌駅 | 15 分鐘

札幌車站是北海道的交通樞紐，連接新千歲機場、全北海道及日本其他地區。

窗外積滿了雪的北海道，而札幌車站內的各種現代化設施：交通、購物、美食、展望台和觀光遊客中心，都很是舒適，是來北海道自助旅行的人一定要造訪，拜個碼頭的地方。

手稲駅 | 15 分鐘

手稲車站是通往札幌市區和小樽之間的必經車站，也是札幌通勤者和滑雪愛好者的人氣車站。

從札幌車站搭乘JR前往手稲車站，只需10-15分鐘，非常方便，而從手稲車站轉乘手稲滑雪場付費接駁巴士「手70」，平日5個班次，假日8個班次，巴士班表看這https://sapporo-teine.com/snow/lang/zz/access/

サッポロテイネスキー場 | 7 小時

札幌手稻滑雪場（Sapporo Teine Ski Resort）位於北海道札幌市的手稻山，距離市區非常近，中午休息的時候，甚至看到不少已將雪衣換回正式套裝的上班族，實在好羨慕！

手稻的滑雪中心提供滑雪裝備的租賃服務，從滑雪板、滑雪鞋到滑雪服，也設有專業英文滑雪教練的個人或團體滑雪課程。

餐廳雖然選擇不多，但有供應北海道當地特色美食，如拉麵、咖哩飯及北海道產的乳製品甜點，讓滑雪者在滑雪後能夠充分享受北海道的美食。

手稲駅 | 15 分鐘

滑了半天過後，手稲車站積了厚厚的雪，但我要繼續往小樽前進！去看看浪漫唯美的小樽運河夜景，並在那裏找個古色古香的戶外溫泉泡個湯～

小樽駅 | 10 分鐘

相比札幌車站的繁忙和現代感，小樽車站更為安靜、懷舊，突出北國專屬的文化與歷史融合，站內保留了一部分歷史建築風格，充滿昭和時代的懷舊元素，與小樽作為一座歷史港口城市的氣質相得益彰，適合慢遊與懷舊的旅客。

小樽市観光物産プラザ (運河プラザ) | 1 小時

冬天的小樽運河被積雪覆蓋，煤氣燈和白雪相映成趣，整個運河宛如童話世界般浪漫。

小樽運河提供觀光遊船服務，人們可以乘船沿運河緩緩行駛，聆聽導遊講述小樽的歷史，從水上視角欣賞運河和倉庫群的風光，運河周邊也匯集許多特色商店、手工藝品店和咖啡廳，如果可以挑稻一個喜歡的玻璃製品或音樂盒，應該會開心一整天！

沿著小樽運河兩旁點亮煤氣燈的步道散步，是一種獨特的冬季浪漫景象，隨著夜色愈來愈暗，整個運河散發出古樸浪漫的氛圍，很多留宿在小樽的情侶和遊客都會專程出來散步。

湯の花手宮殿 | 2 小時

小樽天然温泉湯の花手宮殿是距離小樽市區約20分鐘車程的天然溫泉設施，擁有天然溫泉水和日式傳統溫泉文化體驗，現場幾乎通通都是當地居民或日本遊客，專程至此沐浴、盥洗、泡溫泉和享受簡易日本常民晚餐。

湯の花手宮殿的溫泉設施包括室內大浴場、藥草湯、氣泡浴、桑拿房、冷水浴池和露天風呂，雖然今天泡溫泉的時候沒有遇到飄雪，但戶外溫度仍冷到零度，這樣的氣溫下，泡湯就是痛快！

泡湯完後，等待返回小樽車站巴士還有40分鐘的時間，決定就在溫泉館二樓的日式開放是塌塌米餐廳吃個晚餐，晚餐選項有拉麵、烏龍麵、豬排飯、薑汁燒肉飯、天婦羅定食、牛奶和甜品，跟著一群群日本家庭和日本情侶一起做在塌塌米桌邊吃晚餐，看電視，或是翻翻幾本漫畫，真的覺得自己過了一晚日本人的生活啊！

小樽駅 | 10 分鐘

第 2 天

サッポロテイネスキー場 | 6 小時

第二天來到手稻滑雪場，直接上了山頂，看到了曾經作為 1972 年札幌冬季奧運會的滑雪競賽場地，比起山下摩天輪的綠線區域，山頂這區都是紅線，滑雪道又粉又廣又長，超好滑，超喜歡！

白い恋人パーク | 1 小時

白色戀人不僅是一款受歡迎的北海道土產，觀光工廠的建立更展示了石屋製菓對於創新和甜點文化傳承的重視。

工廠結合品牌歷史、巧克力文化與觀光元素，讓人們逐一通過工廠導覽、甜點製作體驗、巧克力博物館等活動，深入了解白色戀人背後的故事，不僅是甜點愛好者的朝聖地，更是一處融合歐式童話風情與巧克力文化的夢幻旅遊景點，記得無論你有沒有在減肥，一定要嚐一塊巧克力再走啊！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本北海道｜札幌手稻滑雪場、小樽運河、白色戀人觀光公園的二日滑雪旅行

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