你沒看過的東京視角！跟著「都市偵探」探尋東京獨一無二建築美學空間，以及意想不到的發現

東京是台灣人旅行最常去的城市。很多人的獨旅、第一趟日本旅行是去東京，數度造訪的人更不勝枚舉，專職建築與城市觀察的實踐大學建築系及研究所專任副教授－「都市偵探」李清志一年也去好幾次東京，他說因為「東京，其實是在不變當中蛻變。就像細胞的新陳代謝一般，不斷在舊細胞的基礎上重生。這座城市太多元、太複雜！」

「都市偵探」李清志。圖片來源｜李清志提供

漫步東京，你最常留意什麼風景？

初訪這座城市，我們可能隨著大眾腳步朝聖東京經典景點、最新潮流商場購物、品嘗美食，然而東京總是有許多新奇的事物吸引旅人去探索，或許你也想看看它的其他面貌。

東京是一座很喜歡怪獸的城市。圖片來源｜李清志提供

李清志老師日前在欣講堂舉辦講座，分享他的東京探險旅行，由於職業與愛好使然，建築一直是他所關注的重點之一。即使是遊走在你耳熟能詳的東京觀光勝地，也能尋覓東京最獨特的建築風景，原來，東京有這麼多有趣的小故事！

東京是這樣的地方……

在講座開始的時候，李清志老師拋出一個問題「為什麼去了那麼多次東京還會想去？」

東京是這樣的地方：有摩登也有懷舊並存，名家建築融合傳統與現代、古典與前衛，看似矛盾或衝突的畫面是東京常見的景象；相較其他城市，如此特異的建築展現，幾乎是不會出現的畫面。而東京除了有很多人造的地方，也存在眾多與自然共存的空間，因此非常多元豐富，造就城市藝術與生活的撞擊之美。

就讓我們的冒險從日本電影《ALWAYS幸福的三丁目》開啟，戰後的平凡小日子之中，致敬艾菲爾鐵塔的東京鐵塔從無到有，慢慢朝向天際線延伸，寄託所有日本人邁向現代都市的期盼；1958年東京鐵塔完工，在這個時代日本共有6座鐵塔出自同一人之手，那就是內藤多仲，外號塔博士。

東京守護神是哥吉拉

哥吉拉喜歡摧毀東京鐵塔。圖片來源｜李清志提供

不只人們愛著東京鐵塔，李清志老師笑說「哥吉拉也很愛！牠很喜歡摧毀東京鐵塔，但摧毀最多的是建築師丹下健三的作品，例如富士電視台、東京都廳都被牠毀掉。另外，哥吉拉是美國氫彈試爆所產生的怪物，所以也被視為反核象徵，核爆『第五福龍丸』事件的相關藝術品，就是澀谷車站底下連通道所展示的岡本太郎《明日神話》壁畫。」

岡本太郎《明日神話》壁畫。圖片來源｜李清志提供

哥吉拉現在不僅保護東京也保護地球，是最受日本人歡迎的怪獸。新宿就有一間哥吉拉飯店，標榜能和哥吉拉一起吃早餐。

格拉斯麗新宿酒店被稱為哥吉拉飯店。圖片來源｜李清志提供

和哥吉拉一起吃早餐。圖片來源｜李清志提供

一定要認識的日本建築師與藝術家

雖然丹下健三的建築在電影中被哥吉拉摧毀，現實生活中則安然佇立，很值得一訪。像是為了東京首次舉辦奧運而設計的「代代木公園競技場」、重要文化財「東京聖瑪利亞主教座堂」等，老師特別補充東京聖瑪利亞主教座堂的外觀猶如天使張開雙臂，丹下健三逝世後的追思禮拜，正是在這座自己設計的教堂舉行。

丹下健三設計的東京聖瑪利亞主教座堂，外觀猶如天使張開雙臂。圖片來源｜李清志提供

東京聖瑪利亞主教座堂的周遭是早稻田大學，1968年全球掀起學生運動浪潮時，早稻田大學是加入抗議的重要私立學府之一，李清志老師帶領大家將目光轉向村上春樹曾在小說中提到的抗議運動據點－大偎講堂，還有村上春樹上學必經的斜坡路。

丹下健三曾帶著兩個學生黑川紀章、磯崎新規劃1970年大阪舉行萬國博覽會的場地，結果與藝術家岡本太郎（前面提到澀谷車站通道《明日神話》作者）起了衝突，岡本太郎的作品《太陽塔》突兀地衝出建築，在萬博結束後移置到萬博紀念公園，嚇壞不少小孩；而這位獨特的藝術家在東京澀谷同樣也有讓孩子做惡夢的作品《小孩樹》（こどもの樹）。

1970年大阪舉行萬國博覽會時，岡本太郎的作品《太陽塔》突兀地衝出建築。圖片來源｜李清志提供

岡本太郎作品《小孩樹》。圖片來源｜李清志提供

膠囊旅館的前世今生 從中銀膠囊塔到9h nine hours

黑川紀章與磯崎新提出「代謝論」，這是一種建築可增加也可拿掉的形式，黑川紀章並藉此設計出知名的「中銀膠囊塔」，塑造未來世界的房屋模樣，一格格個人空間就像是太空艙，成為日本膠囊旅館的濫觴，不過因為建材含有石綿，已遭拆除。

中銀膠囊塔。圖片來源｜李清志提供

最早的膠囊旅館原本是給上班族加班後快速補眠再上工的地方，因為價格便宜又方便，轉變成背包客住宿首選，李清志老師說，現在最有名的膠囊旅館就是「9h nine hours」，他也曾去睡午覺體驗看看，打趣地說「還滿像停屍間的，不過很好睡，只是隔音比較差。特別的是morning call設計是用越來越亮的光線來喚醒你。」多間9h分店都由建築師平田晃久設計，頗受李清志老師好評。

李清志實際到膠囊旅館「9h nine hours」睡了午覺。圖片來源｜李清志提供

機器人建築 奇怪建築變成東京日常景物

大家都知道東京台場有一具與實物等比大的獨角獸鋼彈機器人，70年代是太空時代，日本受到極大影響，除了原子小金剛、無敵鐵金剛漫畫風行，東京也出現許多鋼彈風格的機器人建築。

青山製圖學校外觀有如機器人。圖片來源｜李清志提供

青山製圖學校。圖片來源｜李清志提供

青山區渡邊誠設計的青山製圖學校、澀谷一間奇怪的房子都是他隨手拍下的風景，「機器人也變成東京的文化了，許多外國旅客會到東京看機器人秀，而且鋼彈咖啡店裡面的客人都是大人。」老師說。

鋼彈房屋已經很奇怪了嗎？李清志老師帶我們看見更奇怪的東京建築。

藤本壯介根據在台南旅行的靈感，打造了違章建築風格的錯落感公寓。圖片來源｜李清志提供

藤本壯介根據在台南旅行的靈感，打造了違章建築風格的錯落感公寓；另外他也在高圓寺蓋了一間透明屋，有次清志老師閒聊問他「屋主會不會因為被鄰居看光光，感到不自在呀？」藤本建築師回應「屋主說不會呀，反而是鄰居比較不自在！（笑）」

藤本壯介設計的透明屋。圖片來源｜李清志提供

還有位於三鷹，藝術家荒川修作設計的「天命反轉房屋」，內部也是高高低低起伏不定，他另有設計天命反轉公園，最妙的是，李清志老師說：「我想買他的書，結果發現他的書是寫在捲筒衛生紙上，我都不知道該不該用耶？」

藝術家荒川修作設計的「天命反轉房屋」。圖片來源｜李清志提供

名列東京怪異建築的，還有北川原溫的「死亡建築」Scala大樓，上面有奇特的死亡跳板；惠比壽地區有如紅色撞球般的駕訓班建築；以及岡啟輔花20年終於蓋完的「蟻鱒鳶」房子。

北川原溫的「死亡建築」Scala大樓，上面有奇特的死亡跳板。圖片來源｜李清志提供

有如紅色撞球般的駕訓班建築。圖片來源｜李清志提供

岡啟輔花20年終於蓋完的「蟻鱒鳶」房子，照片為未完工時期。圖片來源｜李清志提供

荒川都電放慢步調 東京墓園賞櫻花

東京的路面電車－荒川都電。圖片來源｜李清志提供

「每當我覺得東京節奏太快、人太多，就會去搭荒川都電。」這輛遠離市區的路面電車深得李清志老師喜愛，從早稻田行駛到三輪橋，時速約20公里而已，出發時還會發出可愛的噹噹聲，沿途能看見學生、菜籃族的常民生活。

其中一站停靠雜司谷靈園，老師說「我也常去墓園散步，墓園可以反映出城市的歷史及現狀，像東京的靈園，就是寸土寸金，小小的。不過在雜司谷靈園可以去辦公室拿地圖，按圖索驥找到夏目漱石、永井荷風等名人的墳墓喔。」

各大靈園是日本人喜歡的賞櫻地點。圖片來源｜李清志提供

而李清志老師也相當推薦春天別去上野公園人擠人，其實東京票選最愛賞櫻之地排行榜中，青山靈園、谷中靈園經常名列前茅，日本人不覺得墓園有多可怕，死亡與櫻花共存，寫下一期一會的生命註解。

我的完美日常 東京公廁建築巡禮

電影《我的完美日常》讓大家看見東京公廁的設計力，日本建築大師安藤忠雄、隈研吾、伊東豊雄、坂茂等人都參與其中，李清志老師也實際走訪了一些在電影中出現、以及沒有出現的特殊公廁。

曾在電影《我的完美日常》出現的公廁，一旦有人使用，玻璃就會變成不透明。圖片來源｜李清志提供

令人印象深刻的是「看得到腳的公廁」，有人使用時彷彿建築是長了腳的長方形怪獸，無人時則呈現奇妙飄浮感。還有「雪屋般的廁所」，必須用聲控開門，旅人可用英語開啟雪屋大門。

看得到腳的公廁，建築像是長了腳的長方形怪獸。圖片來源｜李清志提供

雪屋般的廁所，必須用聲控開門。圖片來源｜李清志提供

安藤忠雄說，「旅行造就了人，也造就一個建築家。」東京有太多不可錯過的建築藝術、美學空間，俯拾即是生活美學，當你不經意漫步經過街頭與角落，或許就隱藏令人驚豔的景物，發現只有你知道的祕密。

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302333