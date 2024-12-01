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【東京朝活遊程之二】在多摩地區宿坊靜山莊，體驗瀑布下的冥想修行！

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▲在瀑布修行前，山路健行，感受芬多精洗禮。　圖：©靜山莊／提供
▲在瀑布修行前，山路健行，感受芬多精洗禮。　圖：©靜山莊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京西部多摩地區海拔929公尺的御岳山，自古以來便是山嶽信仰的中心，成為修行和祈願的場所。山頂附近有大約20家為朝聖者提供住宿的「宿坊」。不少宿坊會提供「瀑布修行」的體驗，「靜山莊」就是提供住宿與餐飲之外，還可以安排旅客體驗沖瀑布與森林冥想的修行儀式。

宿坊「靜山莊」的住宿客人可在入住當晚與隔天早晨各參加一次瀑布修行。在約30分鐘的山路健行感受芬多精洗禮後，到達瀑布地點，在瀑布下進行三次瀑布修行，每次約10秒鐘；像這樣在大自然懷抱下接受冰冷流水的沖擊，能夠消除雜念，讓人有重生的感覺。同時也可以進行瀑布冥想，現場有人會指導冥想與呼吸法，但英語支援有限。若想深入體驗，建議由懂日語的人或通譯導遊陪同。瀑布冥想全年進行，冬季因水特別冰冷，瀑布修行難度極高，因此只建議有體力與堅持決心的人挑戰。

▼ 宿坊 靜山莊

・地址：東京都青梅市御岳山43

・官網：https://www.seizan.gr.jp/

進到瀑布下方，讓瀑布打在身上使精神集中的瀑布修行，體驗過後讓人十分舒爽，心曠神怡。　圖：©靜山莊／提供
進到瀑布下方，讓瀑布打在身上使精神集中的瀑布修行，體驗過後讓人十分舒爽，心曠神怡。　圖：©靜山莊／提供

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