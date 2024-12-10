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2025日本大阪自由行攻略！精選大阪一日遊行程與景點／大阪飯店推薦

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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你正在尋找日本大阪自由行攻略嗎？這篇大阪自由行懶人包你一定不能錯過，不管你有沒有參加過大阪一日遊，或是購買大阪景點的電子門票，今天 AsiaYo 就一項一項來跟你介紹這些行程跟票券的優點跟特色在哪裡，讓你可以輕鬆走遍大阪京都的熱門景點！攻略的最後還有精選大阪飯店推薦，準備收拾行李讓我們出發大阪！


🌸 大阪自由行懶人包 🌸

🏯 大阪自由行熱門景點/住宿區域攻略 🍥

🏯 大阪自由行票券&行程選擇攻略 🍥

1️⃣大阪一日遊/一日團

通常大阪的一日團都會包含交通接駁的服務，而且可以帶你深入一些電車或地鐵沒辦法進入的地區或景點，很適合想要走訪私房景點不擅長安排行程的人購買~

2️⃣大阪交通票券

已經規劃好行程的看這裡！如果你喜歡穿梭在市區之中，購買可以無限次搭乘大阪電車的交通票券就很重要，想去哪個景點都很方便！

3️⃣大阪景點門票

預先購買景點門票也是一個很節省旅程時間的好方法，持電子票就能入場完全不怕票會不見，而且有些票券還能免排隊入場真的優惠多多！

🌸 大阪自由行攻略：景點旅遊篇 🌸

🚌 大阪自由行推薦搭配一日遊 🍥

【京都一日遊】觀光 OKOSHI 巴士

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜深入山間漫步｜觀光巴士會帶你進入嵐山探險，還能獲得充足的時間在山中的寺廟、古蹟散步，而且還有附上人力車/屋形船的搭乘優惠唷！

｜遊船列車賞美景｜行程裡還包括乘坐嵯峨野浪漫列車保津川遊船，你除了可以在河川之間乘船冒險，還能享受粉嫩春櫻跟橘紅秋楓的不同季節美景~

｜多語導覽｜整趟旅程之中還伴隨著中、英、韓三種語言的導覽服務，想了解哪些古都歷史呢？快來聽聽看語音導覽怎麼說吧！


🚄 大阪自由行交通票券推薦 🍥

【京阪電車 觀光一日券／二日券】輕鬆玩遍京都大阪

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜一票暢遊京阪｜只待在大阪市區根本不夠玩，你只要買一張票就可以在京阪之間自由搭乘電車移動，超級划算還不用費心計算交通費

｜景點超值優惠｜你必須買這張交通票的理由再加一！除了京版電車隨便搭之外，還有許多在京都大阪的設施可以享受特別優惠哦~


🏯 大阪自由行行程推薦 🍥

【大阪自由行必去】大阪城天守閣門票

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色

｜絕美景色｜大阪城有名的還有它四季都不同風格、色彩的景色，這裡除了是春天賞櫻勝地之外，秋天的橘紅楓葉也別有一番風味~

｜必去景點免排隊｜這張景點門票還有一個很大的價值在於，必訪的日本三大名城之一大阪城一定都擠滿人潮，只要買這張門票就可以略過長長人龍，誰能不心動！

🌸 大阪自由行攻略：住宿篇 🌸

🏨 大阪自由行飯店精選 🍥

大阪梅田站塔APA飯店&度假村

｜梅田/大阪車站周邊｜

圖/AsiaYo提供
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喜歡購物逛街絕對不能錯過，這間大阪梅田站塔APA飯店&度假村位在大阪車站購物中心旁邊，交通方便之外還可以搭HEP FIVE 摩天輪賞浪漫夜景！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、戶外泳池、免費乾洗

📍附近大阪景點：梅田 - 400 公尺、HEP FIVE 摩天輪 - 468 公尺、大阪市營 東梅田站 - 196 公尺、JR 北新地站 - 441 公尺


【星野集團】OMO7 大阪

｜遊覽大阪超方便｜

圖/星野集團提供
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星野旗下的OMO7 大阪飯店風格可愛又活潑，而且飯店就位在通天閣大阪市立美術館附近，只要步行就可以輕鬆抵達！旁邊還有JR 新今宮站，想要移動去大阪的其他景點也很方便！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、溫泉浴池、美食餐廳、咖啡廳

📍附近地標：通天閣 - 495 公尺、天王寺動物園 - 555 公尺、JR 新今宮站 - 84 公尺、南海 新今宮站 - 84 公尺


日本環球影城獨特天空Spa飯店

｜大阪環球影城必住｜

圖/AsiaYo提供
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這間飯店的位置真的超級讚，不只離環球影城非常近，旁邊的JR 環球影城站甚至一個轉角就可以到飯店！飯店還主打SPA水療的服務，觀光度假都超推日本環球影城獨特天空Spa飯店！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、溫泉浴池、三溫暖、交誼廳

📍附近地標：日本環球影城 - 720 公尺、天保山大觀纜車 - 1.54 公里、JR 環球影城站 - 93 公尺、JR 安治川口站 - 757 公尺

今天整理的大阪自由行攻略就到這邊結束啦！你還想找哪些日本自由行的飯店住宿或是日本跟團啊，現在很流行在交通便利的城市裡出發一場自由行，推薦你星野集團度假村之中的OMO系列飯店都很適合在日本都市觀光的時候入住哦！快來AsiaYo上找尋你喜歡的飯店，馬上就可以規劃專屬於你的自由行！

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