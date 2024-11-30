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【東京朝活遊程之一】築地本願寺「Tsumugi」咖啡廳享用寺院儀式感早餐

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築地本願寺是東京著名的寺廟之一，以其受古印度與亞洲佛教建築啟發的獨特外觀而聞名。　圖：©Tsukiji Hongwanji／提供
築地本願寺是東京著名的寺廟之一，以其受古印度與亞洲佛教建築啟發的獨特外觀而聞名。　圖：©Tsukiji Hongwanji／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的「朝活」風潮方興未艾，來東京旅遊，不妨起個大早、追隨東京朝活族的腳步，來一段清新元氣遊程。

離銀座不遠的築地本願寺，是東京著名的寺廟之一，以其受古印度與亞洲佛教建築啟發的獨特外觀而聞名。這座國家重要文化財的正殿，每天早上7點舉行對外開放的早晨法事，任何人都可以參加，莊嚴的氛圍足以洗滌心靈。

寺廟內的築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」是參觀完寺廟後休憩的好地點，可以在此享用紀文炸魚板、江戶昆布佃煮、松露玉子燒等16種美味小菜，加上清粥及味噌湯組合成的18樣菜色的人氣餐點「18品早餐」；一邊欣賞寬廣庭院與雄偉建築物，一邊品嘗視覺與味覺雙重滿足的美味佳餚。

▼ 築地本願寺

・地址：東京都中央區築地3-15-1

・官網：https://tsukijihongwanji.jp/global/zh-hant/guide/

▲著名的築地本願寺超人氣的「18品早餐」。 圖：©Tsukiji Hongwanji/提供
▲著名的築地本願寺超人氣的「18品早餐」。 圖：©Tsukiji Hongwanji/提供

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