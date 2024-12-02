一次尊享．三大安縵！獨家安排「全球旅館王者」沉浸日式奢華的極致品味

【旅奇傳媒/編輯部報導】奢華行旅再創新標杆！太平洋旅行社攜手安縵集團，打造專屬的日式奢華體驗。以「全球旅館之王」著稱的安縵集團，在全日本共有安縵京都（Aman Kyoto）、安縵伊沐（Amanemu）以及安縵東京（Aman Tokyo）三處頂級旅宿，以規劃奢華行程、獨具慧眼而獲得遊客肯定的太平洋旅行社，首創市場、限量安排「奢享日本三大安縵專屬之旅」，引領品味人士享有尊榮的隱世時光。

安縵 Aman 渡假集團的精湛之處，在於挑選絕佳的度假地點，打造寧靜、祥和的氛圍，而光影、風土、自然共舞的空間美學，更是安縵最令人傾心的核心設計，日本的三處安縵旅館，皆出自澳洲設計師 Kerry Hill 作品，是旅人們一生中必住一次的終極體驗，更是全球名人、富豪遠離世俗塵囂的首選。

│獨家安排│引領安縵品牌愛好者 追求更上層樓體驗

太平洋旅行社規劃的「【鉑金會】收藏全球旅宿之王．日本安縵 AMAN 全制霸．安縵京都ｘ安縵伊沐ｘ安縵東京．極致大和美學6、7日」之旅，還包括許多精心策劃的獨家安排，滿足重視深度體驗和文化探索的品味人士！

▲太平洋旅行社獨家安排安縵京都60分鐘 SPA 芳療全身按摩。 圖：太平洋旅行社／提供

在安縵京都，獨家安排60分鐘 SPA 芳療全身按摩，從清新的綠茶到滋潤的山茶油，在沁人心脾的芬芳中，感受日本人慢生活的悠然養生精髓，進行一場徹底的舒心療癒時光。此外，安排於舊三井下鴨別邸或無鄰庵的庭園品茶，更是透過靜心優雅的茶道，讓熱愛日式美學和文化的品味人士享受京都風雅時光。

▲太平洋旅行社於安縵東京安排在一位難求的33樓 LOUNGE 體驗下午茶。 圖：太平洋旅行社／提供

安縵東京的超限量 NO.1 下午茶一位難求，通常須候補3個月，太平洋旅行社特別安排33樓 LOUNGE 的安縵東京下午茶，一邊眺望東京都景、一邊享受奢華午茶時光。

此外，在安縵伊沐，則以鄰海而居的特色，設計「海女小屋新鮮海味套餐」，在屋內升火取暖、烘烤海鮮暖胃，擁抱湛藍大海的風土滋味。

│安縵日本│追求極致奢華 無可取代的尊爵體驗

■ 安縵京都 AMAN KYOTO

▲安縵京都坐落在蓊鬱森林中，帶著濃厚的禪意。 圖：太平洋旅行社／提供

隱身於京都鷹峯的靜謐花園中，是酒店設計大師 Kerry Hill 遺世之作，原地主為了成立織物美術館，自日本各地嚴選石材、由匠人手砌的石牆，勾勒京都禪境，被鬱鬱葱葱的森林與青苔庭園環繞，完美結合日式傳統與現代風格，並於2024年榮獲米其林二星鑰。

【米其林星級晚宴】於 The Living Pavilion 享用米其林二星料理，品味當季京都食材的創意佳餚；或可選擇虞鷹庵餐廳享用極致美味，一嘗日式料理的藝術之美。

■ 安縵伊沐 AMANEMU

▲安縵伊沐是坐擁山海美景的頂級溫泉旅宿。 圖：太平洋旅行社／提供

位於日本三重縣志摩市英虞灣的安縵伊沐，是安縵於日本建立的第一間豪華溫泉渡假酒店。結合傳統民宅建築和現代設計，讓住客坐擁山海、沉浸在詩意的溫泉假期，於2024年榮獲米其林三星鑰。

▲在安縵伊沐可享用當地新鮮的豐美漁獲。 圖：太平洋旅行社／提供

【私人溫泉】每間客房都配備私人溫泉風呂，住客可隨時在天然礦物泉水中感受放鬆的美好。

【在地美饌】米其林三星餐廳提供創意法式料理及「伊沐珍饌饗宴」，以品味伊勢志摩的當地新鮮食材。

【文化探索】太平洋旅行社精心安排乘坐「志摩之風」特急列車，欣賞田園風光，深入體驗當地傳統文化。

■ 安縵東京 AMAN TOKYO

▲安縵東京是安縵集團的首間城市酒店。 圖：太平洋旅行社／提供

安縵東京是安縵集團進軍日本首家旅宿，也是集團下的首間城市酒店，聳立在東京都心大手町塔之巔，宛如凌駕都市的天空之城，完美交融日式侘寂、現代摩登的雙重風格。榮獲2024年全球50大最佳飯店第7名，以及米其林二星鑰。

▲安縵東京泳池的夜色，令住客難以忘懷。 圖：太平洋旅行社／提供

【高空景觀】位於高樓層，可俯瞰皇居御苑、東京鐵塔、晴空塔，甚至富士山，感受睥睨天下的遼闊景致。

【高空泳池】33樓高空泳池可邊游泳邊欣賞東京夜景，沉浸於繁華都市的寧靜之中。

【米其林星級美食與下午茶】安排於Arva餐廳享用義大利菜，並在Musashi by Aman品味江戶前壽司。

太平洋旅行社的「【鉑金會】收藏全球旅宿之王．日本安縵 AMAN 全制霸．安縵京都ｘ安縵伊沐ｘ安縵東京．極致大和美學6、7日」行程，以獨到眼光，精準結合京都、伊勢志摩、東京三地特色，帶來安縵酒店的低調奢華與日式待客之道，是追求極致奢華遊人的首選，透過獨家安排的SPA、美食、文化之旅……等，更是追求品味之巔者不能錯過的旅途！更多獨家規劃的奢享旅程，可於太平洋旅行社官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野