全球最大積木聖誕樹就在日本樂高樂園！「Bric Xmas」聖誕活動11月正式登場～

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位在日本名古屋的「樂高樂園®」是亞洲第二座樂高®主題樂園，園區內設有40多種遊樂設施，每年都吸引許多樂高迷們前來一同玩樂！

今年聖誕節，日本樂高樂園將從11月22號起推出盛大的聖誕活動「Bric Xmas」，一起來看看有哪些精采亮點吧！

首先最引人注目的就是完全由樂高積木拼成，且是全球最大的「積木聖誕樹」還有巨型聖誕花圈！

一進到樂園入口便會看到以6萬個積木拼成、高掛在大門上的聖誕花圈在迎接你的到來，進到園區後高10公尺、寬4公尺，以61萬個積木拼成的聖誕樹立刻吸引所有人的目光，聖誕樹前方還有積木聖誕老人、雪橇與馴鹿，絕對是「Bric Xmas」活動中最值得拍照打卡的裝置藝術！

在園區的主要街道上，設計了數個「心願之石」，只要觸碰石頭周圍的樹木便會亮起燈來，讓整個街道變的璀璨耀眼～在聖誕村中，也規劃了許多聖誕特別活動、演出與裝飾，就是要讓你體驗滿滿的聖誕浪漫氛圍！

有看有玩之餘，當然也還要有美食相伴！「Bric Xmas」活動除了推出聖誕主題餐點外，還特別推出了集結8個國家的「世界美食攤位」，有：丹麥、德國、英國、美國、杜拜、馬來西亞、韓國與日本，每一國家都推出一道自己的代表性美食，向是丹麥肉桂捲、馬來西亞叻沙，不用飛8個國家就能一次品嘗！

日本樂高樂園® Bric Xmas活動

營業時間：10:00～17:00

舉辦時間：11/22～12/25

官網：https://www.legoland.jp/

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