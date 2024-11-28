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搭上迪士尼夢幻泉鄉熱潮！日本JAL推出全新限定的「夢幻泉鄉彩繪班機」

聯合新聞網／ 窩日本

東京迪士尼海洋的最新園區「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」於今年6月6日正式開幕，開幕至今每天都是滿滿滿的人潮，要進入夢幻泉鄉的預約等候卡與DPA更是一票難求！

日本航空（Japan Airlines）近日宣布要搭上夢幻泉鄉這股熱潮，推出全新的夢幻泉鄉彩繪班機！一起搭乘JAL翱翔天際吧～

日本航空與東京迪士尼是繼開園以來的第六次聯名合作，全新的夢幻泉鄉「JAL Fantastic Journey Express」班機預計從2024年10月下旬於日本國內限定啟航，並將一路飛行至2025年的11月。

機型為波音767-300ER，機身兩側繪製了代表性元素：「冰雪奇緣」安娜和艾莎的艾倫戴爾城堡、「魔髮奇緣」樂佩公主的高塔與「彼得潘」的小飛俠海盜船！座位提供頭等艙5席、Class J 42席與經濟艙205席。

機上的座椅枕頭套將同步換上「夢幻泉鄉」三大主題的經典設計，Class J以紅色設計、經濟艙以黑色設計，枕頭套是不能帶走的哦！

機內使用的紙杯也設計了「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」、「彼得潘」三款造型，款式將隨機選擇不得挑選！

搭乘「JAL Fantastic Journey Express」彩繪飛機，在登機時還能獲得數量限定的「登機證明貼紙」！一人一張、款式隨機，一面為「冰雪奇緣」、「魔髮奇緣」或「彼得潘」的設計，一面為「JAL搭乘證明書」，並註明了飛行日期讓大家以茲紀念！

最後是上下飛機時機艙內會隨機播放電影彼得潘的主題曲「You Can Fly!」或夢幻泉鄉主題曲「Journey to Fantasy Springs」，讓大家在飛行都能沉浸在迪士尼的夢幻世界裡！

JAL活動官網：https://press.jal.co.jp/ja/release/202408/008271.html

窩日本推薦閱讀：2024東京燈光秀illumination15選推薦~~讓瑪莉歐、迪士尼角色陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧!!　

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