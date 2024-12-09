2025函館馬拉松自由行懶人包！超熱門日本馬拉松參賽資格+住宿全包辦，滿足你觀光、競賽的所有需求

近年來越來越多人想要嘗試跟一般旅行不同風格的馬拉松運動旅遊，隨著被稱為日本最困難路跑的函館馬拉松即將登場，今天就跟著 AsiaYo 一起用最熱血的方式出發函館旅遊！不僅能參與馬拉松挑戰自我新記錄，還能欣賞沿途的函館美景，而且住宿飯店也免煩惱！你只需要收拾行李就能輕鬆參賽，甚至在賽後也有充裕的時間走遍函館景點！這麼特別的玩法你怎麼能錯過，馬上就來看看函館自由行還能怎麼玩吧！





👟 日本函館必訪景點推薦

👟【2025函館馬拉松】套裝方案推薦

🏃【2025函館馬拉松】參賽權＋精選住宿超值套裝

圖/AsiaYo提供

👓行程特色

🏃‍➡️挑戰日本最難馬拉松：因為函館馬拉松中的全馬賽道有大幅度的坡道，所以被譽為日本最具挑戰性的路跑，熱愛運動或參與馬拉松賽事的人們，絕對不能錯過這個套裝方案的函館馬拉松參賽權！

🦞享受函館美食與風景：這次函館馬拉松提供的美食補給超級大方！你能想像一邊在函館街頭路跑，可以一邊吃海膽蓋飯嗎😍而且身邊還有函館山跟津輕海峽的風景相伴，說是人間天堂也不過份！

🎈運動、觀光一次滿足：這個套裝行程最特別的地方是不只保證馬拉松的參賽資格，還幫你準備好了2晚/4晚的函館市區精選飯店！比完賽之後還有1~2天的時間可以留在函館自由觀光呦~

🏨住宿環境

👉 函館五稜郭微笑高級飯店

位在五稜郭公園前電車站附近的飯店，近車站的位置來回賽場跟函館景點都很方便！

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👉LC五陵郭酒店

函館必去的五稜郭公園就在飯店旁邊，很適合想要體驗函館歷史文化的你來入住！

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👟 函館馬拉松賽事詳情

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👟 函館馬拉松賽事交通指南

今天帶來了 2025 函館馬拉松的套裝行程介紹，絕對能讓你的日本自由行輕鬆、豐富又好玩！想體驗更多函館的豐富美食跟漂亮景色嗎？這裡就不藏私分享北海道團體旅遊路線推薦，帶你搭函館覽車欣賞最美夜景🌃當然還有日本其他城市的熱門行程，像是日本東京團體旅遊或是關西京阪旅遊團，在AsiaYo平台上也都找的到哦！

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