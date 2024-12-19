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2024年京都旅遊攻略【上集】：交通、必吃美食與景點推薦

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips
春天的京都像是套上了一層粉色濾鏡 google map
春天的京都像是套上了一層粉色濾鏡 google map

想要體驗日本獨特的古老文化嗎？位於日本關西區域的千年古都「﻿京都」是最佳選擇！這座城市以豐富的歷史和優雅的氛圍，讓你遠離東京的喧囂，沉浸在傳統日式建築和藝伎文化中。無論是春天的櫻花、秋天的楓葉，還是冬天的雪景，四季變換的京都都讓人流連忘返。

夏天一定不能錯過日本傳統三大祭典之一的京都祇園祭！ google map
夏天一定不能錯過日本傳統三大祭典之一的京都祇園祭！ google map

京都四季穿搭建議

1.春季（3月至5月）

在3月初，京都仍較為寒冷，因此建議選擇厚外套、毛衣和保暖褲子來禦寒。隨著春天的來臨，3月中旬時雖然氣溫逐漸回暖，但在風大的日子裡，記得隨身攜帶夾克以防寒。

2.夏季（6月至8月）

夏季的穿搭建議以透氣輕薄為主，適合穿著短袖上衣或洋裝。外出時，建議戴帽子或攜帶遮陽傘來避免紫外線的傷害，並隨身帶著雨具，因為京都的夏天經常會無預警地降雨。

3.秋季（9月至11月）

秋季的氣溫逐漸轉涼，建議穿著長袖衣褲，並搭配夾克或毛衣，以應對日夜溫差。

4.冬季（12月至2月）

京都的冬季氣候寒冷，尤其是靠近日本海的地區常有降雪，而市區則不易積雪，建議穿著厚羊毛或羽絨大衣，搭配手套和圍巾，以確保身體的保暖，由於室內、公車和火車都有暖氣，採用洋蔥式穿法，可以更靈活地調整。

秋天的京都是最適合賞楓的旅遊勝地 google map
秋天的京都是最適合賞楓的旅遊勝地 google map

關西機場到京都的交通方式

1. JR HARUKA關空特急

直接從關西機場搭乘HARUKA到京都車站約80分鐘，從關西機場到京都車站僅停靠4站，是前往京都最快速舒適的交通方式。

2. 包車服務

如果你想要最輕鬆的旅行方式，包車服務是理想選擇。它省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度。包車不僅提供靈活的行程安排，還能確保你享受順暢愉快的旅程。

如何安排旅遊天數？

京都的主要景點大多集中在搭乘電車或巴士一小時內，非常適合安排兩天一夜的行程。如果想探索更多觀光景點或附近的地區，則建議規劃四天三夜或五天四夜的行程。尤其在櫻花和楓葉季節，因為人潮眾多，建議安排至少三天以上，以便從容享受每個景點的魅力。

有哪些必訪景點？

1. 金閣寺（Kinkaku-ji）

2. 清水寺（Kiyomizu-dera）

3. 伏見稻荷大社（Fushimi Inari Taisha）

4. 嵐山（Arashiyama）

5. 銀閣寺（Ginkaku-ji）

6. 二條城（Nijo Castle）

7. 哲學之道（Philosopher's Path）

8. 南禪寺（Nanzen-ji）

9. 京都御所（Kyoto Imperial Palace）

10. 河原町（Kawaramachi）

冬天的京都一定要來看被白雪覆蓋的金閣寺 google map
冬天的京都一定要來看被白雪覆蓋的金閣寺 google map

有哪些必吃美食？

1. 湯豆腐

2. 壽喜燒

3. 懷石料理

4. 鰻魚

5. 壽司

6. 抹茶

總結

看完這篇，是不是讓你迫不及待想來一場說走就走的京都之旅呢？

京都 機場 鰻魚

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