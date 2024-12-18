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滑雪愛好者的天堂！2024-2025日本越後湯澤「5大熱門雪場滑雪」攻略

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips
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新潟縣是日本降雪量最大的地區之一，擁有悠久的滑雪歷史。越後湯澤以鬆軟的粉雪和天然溫泉著名，是滑雪愛好者的理想選擇。此外，您還可以在「越後之酒博物館 日本酒館」品嚐當地著名的清酒。

從東京出發不到兩小時，無論是新手還是專業滑雪者，這篇文章將帶您探索越後湯澤的5大熱門雪場，讓您的滑雪之旅充滿樂趣與驚喜！

依照全国スキー場人気ランキング針對新瀉縣雪場的排行做推薦，這個網站以雪場規模、家庭適合度、溫泉、電車便利、開車便利、雪季長短這幾點來做綜合排名。

1. 舞子滑雪場

舞子滑雪場 google map
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營業期間：2024/12/20-2025/03/30

開放夜間滑雪：16:00-20:00

官網：https://www.maiko-resort.com/winter/

- 日本三大滑雪聯盟(SAJ、JSAB、SIA)系統認證的雪場之一

- 由三大區域組成，擁有豐富、陡峭的滑道，適合中高級滑雪家的「長峰區」；寬闊平坦的滑道，適合親子家庭的「舞子區」；特殊碗狀地形的「奧添地區」

- 擁有湯澤地區最大規模的「長峰 Ranran 雪道」，最長滑行距離6km

2. 苗場滑雪場

苗場滑雪場 google map
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營業期間：2024暫定12月中旬至2025暫定4月上旬

開放夜間滑雪：16:00-20:30

官網：https://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/informations/

- 擁有日本最長的廂型纜車—Dragondola纜車，透過纜車25分鐘內可到達以雪季長、降雪量豐富而聞名的神樂滑雪場

- 提供各年齡層的多項雪地遊樂設施，包含雪盆、溜滑梯、雪地香蕉船以及雪地摩托車

3. 石打丸山滑雪場

石打丸山滑雪場 google map
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營業期間：2024/12/20-2025/04/06

開放夜間滑雪時間：16:00至20:00

官網：https://ishiuchi.or.jp/winter/

-70年以上的傳統老字號滑雪場

-緊鄰GALA湯澤滑雪場、湯澤高原滑雪場，購買「三山共通券」就能一次出入3個滑雪場

-提供不滑雪旅客欣賞雪景的複合式景點-The Veranda石打丸山，在透明圓頂帳篷裡享受雪上豪華露營的「Snow Garden」以及咖啡廳、體驗設施

4. 上越國際滑雪場

上越國際滑雪場 google map
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營業期間：2024/12/07-2025/04/06

開放夜間滑雪時間：17:00-20:30

官網：https://jkokusai.co.jp/ski/

- 日本規模第二大的滑雪場，佔地面積相當於214個東京巨蛋

- 極具觀賞性的美奈滑雪特技公園 (Terrain Park)、半管道 (Half Pipe)及兒童樂園等設施

5. 赤倉溫泉滑雪場

赤倉溫泉滑雪場 google map
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營業期間：2024/12/14-2025/03/30

開放夜間滑雪時間：17:00-21:00

官網：https://akakura-ski.com/

- 擁有50%適合初學者的雪道，因此初學者及家庭可以安心地享受滑雪體驗

- 與赤倉觀光度假滑雪場相鄰，只要搭乘纜車就能自由出入

總結

看完這篇日本湯澤5大雪場滑雪攻略，是不是讓你迫不及待想來一場說走就走的滑雪之旅呢？然而，交通方面往往是許多人覺得困擾的地方，不想要人擠人、出國又不敢自駕，該怎麼辦？

橘子貓包車提供專業的客製化包車服務，不僅幫你輕鬆規劃旅遊行程，還能提供舒適的旅行體驗，讓你在每個旅程中都能好好享受當下，不再為交通煩惱！

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