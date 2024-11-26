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怪獸哥吉拉來了！現身日本佐賀縣嬉野溫泉大水庫壁面

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今年迎接50周年的嬉野市岩屋川內水庫，在德國 Karcher 清潔品牌的協力下推出巨大哥吉拉裝置藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供
今年迎接50周年的嬉野市岩屋川內水庫，在德國 Karcher 清潔品牌的協力下推出巨大哥吉拉裝置藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】佐賀縣為了推廣觀光超級努力！去年底找了漫畫主人公島根作來當副縣長，今年居然邀請了「怪獸哥吉拉」出任佐賀縣形狀觀光大使。現在除了去佐賀縣廳頂樓可以看到怪獸哥吉拉外，今天起更現身在嬉野市的岩屋川內水庫！

今年迎接50周年的嬉野市岩屋川內水庫，在德國 Karcher 清潔品牌的協力下推出巨大哥吉拉裝置藝術製作，這也是日本國內首度的水庫藝術創作。同時也將派發「哥吉拉對佐賀」岩屋川內水庫小卡片。

這項水庫藝術創作可說是日本首創，共耗費4個月準備，調度了7位專業人員進行水庫壁面洗淨工程，於11/22宣告完成。在巨大的水庫壁面上可以看見怪獸哥吉拉，這真是太酷了！最近要來佐賀旅行的人，歡迎前來參觀，目前紅葉也漸漸嶄露秋色了。

・哥吉拉水庫藝術完成日：11/22（五）

・地點：岩屋川内水庫（佐賀縣嬉野市嬉野町岩屋川内乙4487-33）

・協力：Karcher

・小卡發送期間：11/23（六）～2025/01/26（日）09:00-16:00

　　※數量有限、發完為止

　　※12/28（六）～2025/01/05（日）不發送

・發送張數：1,500張、1人1張

・發送地點：岩屋川内水庫管理所（嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙4487-33

★ 怪獸哥吉拉在佐賀哪裡出沒？https://reurl.cc/L5dQeX

▲Karcher Japan 清潔品牌共出動了七個專業人力洗淨水庫再進行哥吉拉藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供
▲Karcher Japan 清潔品牌共出動了七個專業人力洗淨水庫再進行哥吉拉藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供

▲哥吉拉出現在嬉野溫泉的大水庫壁面上，可說是日本國內首度的水庫藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供
▲哥吉拉出現在嬉野溫泉的大水庫壁面上，可說是日本國內首度的水庫藝術創作。　圖：TM & © TOHO CO., LTD. Karcher Japan／提供

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