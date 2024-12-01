各條路線都好玩！Gala湯澤、石打丸山、越後湯澤雪鄉的2日冬季滑雪旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-01-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 上野駅、ガーラ湯沢駅、GALA湯沢スキー場。

GALA湯澤滑雪場位於東京西北方的新潟縣，從東京搭上越新幹線MAX たにがわ兩階列車，最快班次只要75分鐘就能直達滑雪場（有些班次只停越後湯澤，劃位時要多加留意哦！），而且出了月台直接就是滑雪場購票中心，對於外國人來說真的超方便！

另一個與GALA相連的是石打丸山，跟GALA相比，石打丸山人少了些，滑雪道多了許多，各條路線都很好玩，餐廳也很多，我會更推薦來石打丸山哦！！

第 1 天

上野駅 | 30 分鐘

從上野車站搭乘JR新幹線，最短車程僅停靠3站車站：大宮車站、越後湯澤澤車站、ＧＡＬＡ湯澤車站，全程共費時66分鐘，就能抵達ＧＡＬＡ湯澤滑雪度假村，直接換裝＆開滑，無須轉乘任何交通運輸，真的很便利。

平常搭新幹線，我都會提早抓20分鐘抵達，除了熟悉一下月台位置，也可以有比較充裕的時間逛一下便當屋，今天買的是上野車站中央改札口前面的The Garden JIYUGAOKA超市，大概有50幾種口味可以選，比車站內的便當屋多很多，價格也漂亮很多，因為是當早餐，所以我買的是口味比較清爽，有許多野菜大根的亀戸升本便當，而且有兩顆飯糰，是不是就有一種要去郊遊的感覺～

ガーラ湯沢駅 | 30 分鐘

GALA湯澤車站與GALA滑雪場（GALA yuzawa snow resort）直接連結，一出車站就是滑雪場，一共有10個櫃台，也可以找支援中文服務櫃台，只要出示購票畫面，服務人員就會提供纜車券+其他票券給你！

連續兩年來到GALA湯澤滑雪場都有遇到2~3個台灣人在這邊打工，如果你是第一次自助滑雪，我還蠻推薦GALA，因為自助滑雪步驟繁瑣，要買票、要租借裝備、要寄物、要移動去滑雪場等等，如果語言能夠溝通，協助起來比較省時！

GALA湯沢スキー場 | 6 小時

ＧＡＬＡ湯澤滑雪度假村交通便利、滑雪中心租借設備與教練課程齊全、豐富的親子玩雪活動與區域、觀光型箱型纜車、日歸溫泉，當然囉！中高級滑雪愛好者也能從ＧＡＬＡ湯澤滑雪度假村使用湯澤Snow Link（三山共通券：ＧＡＬＡ、湯澤高原、石打丸山）一日券，痛痛快快將40餘條滑雪道、全寬約5公里的滑雪場區域逐一解鎖！

GALA湯澤滑雪場地勢高、雪況好，無論專業滑雪道或體驗玩雪設施都適合，館內中文、英文資訊齊全，是許多日本新手滑雪、親子滑雪的首選滑雪場，唯一缺點是每逢周末或國定假日人潮實在太多。

越後湯沢駅 | 1 小時

越後湯澤車站算是JR東日本規模較大的車站，西口外側主要是租借滑雪裝備店鋪、背包客棧或星級飯店，如湯澤大酒店、湯澤東映酒店、湯澤新大谷日式旅館；東口外側則是當地客運或接駁巴士停靠區，可以乘車約15-40分鐘前往越後湯澤週邊的滑雪度假村，如苗場王子渡假村、舞子高原滑雪度假村、天使格昂迪亞Angel Grandia湯澤中里滑雪度假村。

Sansan Yuzawa -Backpackers- | 1 小時

越後湯澤車站附近有很多平價背包客房，Sansan Yuzawa 提供上下鋪配置的混合宿舍、女性專用宿舍和私人房間，公共衛浴、淋浴間和公共交誼區都乾淨整潔，尤其是晚上的時候，待在開放式社交空間的陌生旅人會彼此問候，也隨時可以隔天相約去哪哪滑雪，在戶外滿是白雪紛飛的寒冷環境中，這樣的交流特別暖心！

第 2 天

石打丸山スキー場 | 1 小時

石打丸山滑雪中心的設計很新穎、很時髦，現場可以買雪票、租借裝備、買買小點心、更衣與寄物，暖氣也很充足，一到了就讓人備感親切！

石打丸山スキー場 | 6 小時

石打丸山滑雪場有超過20條不同難度的雪道，有適合初學者的平緩坡道、為專業滑雪者設計的挑戰性陡坡，與越後湯澤其他滑雪場相比，石打丸山的雪道範圍很大，也能跟鄰近的滑雪場，像是Gala 湯澤滑雪場和湯澤高原滑雪場相連通雪道和纜車，自己規劃成一個大型的滑雪路程。

我特別喜歡石打丸山的用餐區，多達10幾間位於半山腰的特色餐廳，有燒肉店、拉麵店、牛排館、俯瞰山谷的景觀餐廳和歐風味十足的大型木屋休憩所！

レストハウスセゾン | 1 小時

特別挑了一間可以俯瞰山谷和越後湯澤雪鄉的鐵板料理餐廳，剛好還等到了窗邊第一排的位置，煎牛排的香味撲鼻而來，看著窗外雲朵飛過，滑雪客一個個咻咻咻滑下山，而我卻坐在這吹著暖氣吃飽飽，實在太幸福了！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本關東｜Gala湯澤、石打丸山、越後湯澤雪鄉的2日冬季滑雪旅行

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