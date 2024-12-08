到日本大阪必吃！百大名店「招牌炸豬排」有夠強 這裡還有限定版「生薑燒豬肉」

大阪美食推薦／難波美食推薦

每次來日本都要找間厲害的炸豬排來吃一下！這間♥NewBabe♥是Tabelog炸豬排百大名店，目前在大阪、仙台總共有五間分店，可惜内本町本店不在我們的旅遊路線中，於是就近來到今年才新開業的難波店。

店家特別選用來自千葉縣的銘柄豚林SPF豬肉，擁有自然香甜的肉質，即使厚切吃起來也不會乾柴，入口軟嫩又多汁好吃。搭配炸豬排還有不同的醬汁和配料，果然是很厲害的炸豬排專賣阿！！

♥NewBabe ニューベイブ難波店♥

電話：06-7777-0439

營業時間：11:00 - 20:00

地址：大阪府大阪市浪速区難波中1-14-12

交通方式：難波駅（南海）から219m

食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27141021/

google地圖參考

♥NewBabe ニューベイブ難波店♥距離南海難波站不遠，步行過來大約五分鐘左右就會看到。

下午沒有休息，所以如果想避開排隊人潮的話就建議下午時段來用餐就不用排啦！

如果住在附近的話也可以外帶回飯店吃喔！

店內空間不大，包廂座位區加上板前座位大概就是16席左右，很特別的是板前座位是整片不規則形狀的木桌，非常有氣勢，哈哈。

拍了門口的menu給你們參考，除了本店的招牌炸豬排之外，難波店還有限定版的生薑燒豬肉。

找好座位之後就要先到櫃檯前方的點餐積點餐結帳，一旁還有林SPF豬的認證書耶！！

難波果然是觀光客重地？點餐機除了日文之外也有中文和英文等頁面可以選擇。

單點品項除了炸豬排之外也有高麗菜絲和味噌湯、白飯續碗等選擇，食量大的朋友可以自行購買囉～

飲料也直接幫你們放上來啦～

目前店內是不收現金的～所以請備好信用卡～點完餐直接刷卡結帳喔！

豬排是現點現炸～所以需要稍等大概十分鐘左右。

桌上有各式各樣的調味料可以搭配。

像這個就是經典的黃芥末，但我們都沒用到。

貼心地告訴你請取用底下的盤子來使用～應該是為了衛生？？

我們各點了一杯可爾必思和一杯可樂，下午時段還是得保持清醒？

白飯若是沒吃完想要變成茶泡飯也是沒問題的～一大壺的茶隨你加。

白飯很特別的是裝在小鍋子裡讓你自行添加。

Q彈又粒粒分明的白米飯熱呼呼的香甜好吃，每次來日本都會不小心吃很多白飯阿！！

小菲和好姊妹點的都是炸里肌+炸腰內肉組合 2800円

上桌時忍不住驚呼這盤子也太美了！！！！

搭配高麗菜絲的特製沙拉醬酸酸甜甜的很開胃。

圍繞著豬排一圈的調味料有味噌、海鹽、柚子胡椒、檸檬、醃漬大根。

個人覺得最特別的是檸檬旁邊的黑色胡椒粒，建議大家可以搭配豬排一起入口，胡椒香氣超級迷人阿！！

超厚切的炸豬排里肌和腰內肉都呈現淡淡的粉紅色，好姊妹原本還擔心這豬排是不是沒有熟。

不用想太多～本豬比較高檔加上師傅的火侯控制完美，所以就會呈現這種美麗的顏色啦，哈哈。

炸里肌的部分就會有一小塊肥美的油脂，不習慣吃太肥的朋友就建議直接點腰內肉會比較適合。

炸豬排麵衣酥香薄脆～吃起來卡滋卡滋又不會乾柴，多汁又軟嫩的豬肉沒有惱人豬臭味～單吃就非常的香甜。

除了搭配黑胡椒之外，小菲自己很推薦沾店家自製的豬排醬，看官網介紹是加入了大阪產的無花果熬製而成～吃起來有點甜甜辣辣的非常厲害喔！！

另外套餐就會附上的豬肉味噌湯也很好喝。

不僅非常濃郁裡面還有大塊豬肉，小菲後來直接拿來泡飯吃整個超滿足。不過回來看評論時發現別人餐後會送上一小杯咖啡凍，但我們這天沒吃到～不知道是不是後來有改過？？？

總之這間♥NewBabe ニューベイブ難波店♥的炸豬排真的是非常值得一吃，推薦給住在難波地區想找美食的朋友囉～

NewBabe ニューベイブ難波店

電話：06-7777-0439

營業時間：11:00 - 20:00

地址：大阪府大阪市浪速区難波中1-14-12

交通方式：難波駅（南海）から219m

食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27141021/

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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