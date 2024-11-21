千葉春季必訪勝地 古蹟能量景點賞花、櫻花飛機同框美景

【旅奇傳媒/日本部報導】千葉縣不僅是關東地區的主要對外門戶，因地處房總半島，本身海洋資源豐富，氣候溫暖，也是東京近郊出遊的首選。北部的成田市以吸引千萬人次參拜的成田山新勝寺為首，周邊觀光景點甚多；南部的館山市氣候宜人，以花都聞名之外，亦保留了許多具有歷史價值的文化遺跡。兩處境內有許多優質的高爾夫球場，也經常舉辦各種戶外活動盛事來吸引遊客。本文精選春遊千葉推薦景點及活動，下一次的千葉之行不妨列入參考。

成田市｜成田山新勝寺

「成田山新勝寺」每年吸引千萬人次參拜，新年期間的造訪人次在全國更是數一數二。境內的三重塔、仁王門等許多建築都已被列入日本國家文化遺產。寺廟旁的成田山公園占地16.5公頃，四季皆有不同風景，年初開始有梅花、櫻花接力，秋天也是賞楓名所。成田山新勝寺的參道兩旁林立著特產店、旅館等，購物十分方便外，還有必嘗的鰻魚料理等，可說是成田機場旁最具觀光魅力的景點。

成田山新勝寺的三重塔為國家指定重要文化財。

成田市｜成田市櫻花山

成田市櫻花山位於成田國際機場跑道北側的山丘上，能夠近距離感受飛機起降的震撼力，此外，也能俯瞰行駛中的電車，是深受親子歡迎的景點。園區內種植了約500株櫻花樹，還有四季不同的花田，依季節不同，可以欣賞到各色花朵與飛機同框的特別景色，尤其是春天賞櫻的季節格外人氣。一旁的空之驛櫻花館中販售各種千葉在地農產品，還有相關的周邊紀念物。

成田市櫻花山是許多攝影愛好者拍攝飛機的勝地。

成田市｜和空 成田山門前

住宿設施「和空 成田山門前」坐落於成田山表參道上，距離成田山新勝寺徒步僅2分鐘，館內主打歌舞伎文化與成田山歷史沿革，展示有歌舞伎世家市川團十郎的相關物品，也會舉辦介紹歌舞伎魅力的脫口秀活動等。大浴場以被譽為「神宿之石」的黑鉛珪石打造，石頭釋放出的遠紅外線據說對促進新陳代謝、緩解疲勞與美肌都有功效。

「和空 成田山門前」為成田山新勝寺旁的奢華旅館，僅有23間客房。

館山市｜城山公園

城山公園坐落於館山市南側的丘陵地，名列戀人聖地之一，過去曾是戰國時代武將里見氏的居城。腹地內的館山城最早建於1580年，後來伴隨館山藩沒落而廢城，目前看到的重建天守閣則作為八犬傳博物館使用，館藏與里見氏息息相關的《南總里見八犬傳》等資料。城山公園同時也是安排千葉賞花的好去處，3月中旬前為梅花，春季則有1,200株山茶花、500株櫻花與6,400株杜鵑花接力綻放。

漫步城山公園時能順遊館山城，這裡為關東賞櫻必訪景點。

館山市｜安房神社

安房神社為古時安房國境內等級最高的一之宮，供奉日本産業創始神的「天太玉命」等神祇，可保佑生意興榮、技術精進、學業進步及締結良緣等，又因產業發展會帶動經濟發展，因此這裡也是日本3大金運神社之一。每年春天櫻花盛開及秋天紅葉之際，優美的景色與罕見的白色鳥居風景總是吸引絡繹不絕的遊客前來參拜或是觀光，是當地著名的能量景點。

安房神社春天時染井吉野櫻一路綿延，形成美麗的粉色花海。

千葉縣內除了知名的「千葉東京灣跨海大橋馬拉松」之外，於館山舉行的「館山若潮馬拉松」則於每年1月最後一個星期日登場，在全馬外更有10公里組和2公里組的趣味組能報名，門檻相對降低，每年吸引約1萬人參賽。馬拉松途中行經市內、海岸還有碼頭等，可遠眺富士山，還能欣賞夾道的油菜花及搖曳的棕梠樹，迷人的南國風景以及當地人的熱情加油，讓馬拉松更加有趣。

館山若潮馬拉松路線可眺望冠雪富士山。

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