現在就到福岡體驗冬天最大、最浪漫的聖誕慶典「Christmas Advent」吧！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

從2013年就開始舉辦的福岡冬日慶典，規模一年比一年還要盛大！去年以「福岡聖誕市集」為主題，今年2024年則改為「Christmas Advent」並結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，為大家帶來有別於過去的全新聖誕饗宴！

地點包含JR博多站前廣場、福岡市役所西側交流廣場、天神中央公園、貴賓館前廣場、福岡大名花園城市、中洲與大丸Passage廣場，從11月1日起就能欣賞到各處的聖誕活動～

再加上福岡是個好散步的地方，推薦大家可以慢慢的在各景點間逛逛欣賞，沿路體驗不一樣的美麗景緻。

Christmas Advent～享受福岡最浪漫的聖誕慶典～

在璀璨的街道上一起欣賞各式各樣的燈光布置，現場LIVE表演與音樂帶來滿滿的聽覺享受，市集攤販販售的各種美味小吃香氣撲鼻而來，還有聖誕節不可缺少的熱紅酒溫暖你的身心~

「Christmas Advent」活動從11月1日起一路開催至12月25日，每個場地的點燈時間、販售商品與活動都不一樣，下面為大家整理時間與地點，可依照行程安排順路的活動前往共襄盛舉哦！

■ CHRISTMAS MARKET in 光の街・博多

地點：JR博多站前廣場

地址：福岡市博多区博多駅中央街1-1

活動日期：2024年11月1日至12月25日

營業時間：11月平日16:45~23:00、週末與國定假日12:00~23:00，12月每天12:00~23:00

■ 天神 CHRISTMAS MARKET

地點：福岡市役所西側交流廣場

地址：福岡市中央区天神1-8-1

活動日期：2024年11月16日至12月25日

營業時間：平日17:00~23:00、周末與國定假日12:00~23:00

※11/23、11/24 因舉行博多じょうもんさん天神市場活動暫停

■ 光之森 光のフォレスト

地點：天神中央公園

地址：福岡市中央区天神1丁目1

活動日期：2024年11月14日至12月25日，點燈活動至2025年1月6日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ FESTA de SANTA

地點：貴賓館前廣場

地址：福岡市中央区西中洲6-29

活動日期：2024年11月13日至12月25日，點燈活動至2025年1月6日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ Nakasu Hikarino Advent ナカス ヒカリノ アドベント

地點：中洲中央通、那珂川通、明治通、福博であい橋

活動日期：2024年11月1日至2025年1月6日

點燈時間：17:00~25:00

■ Christmas Gate Park in 福岡大名花園城市

地點：福岡大名花園城市廣場

活動日期：2024年11月15日至12月25日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ CHRISTMAS MARKET in Passage

地址：福岡市中央区天神１丁目4-1

活動日期：2024年11月15日至12月25日

更多詳細資訊：https://christmas-advent.jp/

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