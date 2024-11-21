快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

現在就到福岡體驗冬天最大、最浪漫的聖誕慶典「Christmas Advent」吧！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

從2013年就開始舉辦的福岡冬日慶典，規模一年比一年還要盛大！去年以「福岡聖誕市集」為主題，今年2024年則改為「Christmas Advent」並結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，為大家帶來有別於過去的全新聖誕饗宴！

地點包含JR博多站前廣場、福岡市役所西側交流廣場、天神中央公園、貴賓館前廣場、福岡大名花園城市、中洲與大丸Passage廣場，從11月1日起就能欣賞到各處的聖誕活動～

再加上福岡是個好散步的地方，推薦大家可以慢慢的在各景點間逛逛欣賞，沿路體驗不一樣的美麗景緻。

Christmas Advent～享受福岡最浪漫的聖誕慶典～

在璀璨的街道上一起欣賞各式各樣的燈光布置，現場LIVE表演與音樂帶來滿滿的聽覺享受，市集攤販販售的各種美味小吃香氣撲鼻而來，還有聖誕節不可缺少的熱紅酒溫暖你的身心~

「Christmas Advent」活動從11月1日起一路開催至12月25日，每個場地的點燈時間、販售商品與活動都不一樣，下面為大家整理時間與地點，可依照行程安排順路的活動前往共襄盛舉哦！

■ CHRISTMAS MARKET in 光の街・博多

地點：JR博多站前廣場

地址：福岡市博多区博多駅中央街1-1

活動日期：2024年11月1日至12月25日

營業時間：11月平日16:45~23:00、週末與國定假日12:00~23:00，12月每天12:00~23:00

■ 天神 CHRISTMAS MARKET

地點：福岡市役所西側交流廣場

地址：福岡市中央区天神1-8-1

活動日期：2024年11月16日至12月25日

營業時間：平日17:00~23:00、周末與國定假日12:00~23:00

※11/23、11/24 因舉行博多じょうもんさん天神市場活動暫停

■ 光之森 光のフォレスト

地點：天神中央公園

地址：福岡市中央区天神1丁目1

活動日期：2024年11月14日至12月25日，點燈活動至2025年1月6日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ FESTA de SANTA

地點：貴賓館前廣場

地址：福岡市中央区西中洲6-29

活動日期：2024年11月13日至12月25日，點燈活動至2025年1月6日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ Nakasu Hikarino Advent ナカス ヒカリノ アドベント

地點：中洲中央通、那珂川通、明治通、福博であい橋

活動日期：2024年11月1日至2025年1月6日

點燈時間：17:00~25:00

■ Christmas Gate Park in 福岡大名花園城市

地點：福岡大名花園城市廣場

活動日期：2024年11月15日至12月25日

營業時間：平日17:00~22:00、周末與國定假日12:00~22:00

■ CHRISTMAS MARKET in Passage

地址：福岡市中央区天神１丁目4-1

活動日期：2024年11月15日至12月25日

更多詳細資訊：https://christmas-advent.jp/

窩日本推薦閱讀：【福岡住宿推薦最新版】16家博多、天神飯店精選，交通方便、大浴場、還有附廚房的民宿型！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 市集 民宿

窩日本

追蹤

延伸閱讀

Ozone再拋重大喜訊 密謀1221這一天私約粉絲歡度耶誕

哈瑪星代天宮池府千歲聖誕 陳其邁恭賀並感謝神尊護佑高雄

楊貴妃盅、魚骨湯麵！福岡米其林一星「割烹味美」登台

奇美博物館「2024聖誕週末」史上節目最豐富　首推歐式水景庭園DJ派對

相關新聞

現在就到福岡體驗冬天最大、最浪漫的聖誕慶典「Christmas Advent」吧！

今年福岡「Christmas Advent」結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，為大家帶來有別於過去的全新聖誕饗宴！

千葉春季必訪勝地 古蹟能量景點賞花、櫻花飛機同框美景

【旅奇傳媒/日本部報導】千葉縣不僅是關東地區的主要對外門戶，因地處房總半島，本身海洋資源豐富，氣候溫暖，也是東京近郊出遊的首選。北部的成田市以吸引千萬人次參拜的成田山新勝寺為首，周邊觀光景點甚多；南部

2024富士山初冠雪現身！飛機上看富士山的選位口訣你背熟了嗎？

2024年即將進入尾聲，富士山終於在十一月初戴上了今年的第一頂雪白「帽子」。儘管富士山初冠雪比往年延遲了十幾天，但終於讓人感受到冬天的氣息靠近了。山頂覆蓋著純白積雪，在藍天與陽光映襯下格外美麗。此時正是欣賞富士山的最佳時機，無論遠觀山體的壯麗，還是漫步周邊、細細感受紅葉與雪景交織出的絕美景色，都讓人沉醉於富士山的季節之美。

必衝叢林冒險！日本環球影城全新園區「咚奇剛國度」12月11日盛大開幕

日本環球影城的「超級任天堂世界」即將迎來全新冒險！官方宣布日前全新園區「咚奇剛國度」（Donkey Kong Country）將於今年12月11日正式開幕，為遊客帶來沉浸式的冒險叢林體驗。這座新園區以任天堂經典遊戲《咚奇剛》為靈感，重現遊戲中熱帶叢林與黃金神殿的場景，打造獨一無二的樂園魅力。

2024年11月再更新！遲來的東京賞楓勝地五選 最佳觀賞預測時間公開

隨著2024年全球暖化的加劇，富士山的初冠雪比往年延遲了十幾天，紅葉的最佳觀賞期也有所推遲。根據日本氣象協會在10月底發布的最新紅葉觀賞預測顯示，北海道的紅葉季已宣告結束，而首都圈周邊的紅葉則正進入最迷人的時刻。接下來，就讓小編為大家更新目前的最新情報吧！

先別管鬆餅漢堡了！麥當勞冬季「三角巧克力派」與「布丁蛋糕」限時推出引熱議

大家都在鬆餅漢堡的同時，隨著冬季到來，日本麥當勞經典甜點「三角巧克力派」再度登場！黑色三角巧克力派內含濃稠的巧克力奶油，帶來醇厚濃郁的滋味，讓人一口沉浸於甜蜜的冬日幸福。同時升級回歸的「餅乾奶油三角巧克力派」，酥脆的派皮搭配香濃內餡，為寒冷的季節增添溫暖與滿足感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。