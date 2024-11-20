2024富士山初冠雪現身！飛機上看富士山的選位口訣你背熟了嗎？

富士山周邊情報站 美景快訊一覽無遺

（影片取自：SBSnews6）

富士山在11月6日上午終於迎來了初冠雪，靜岡縣一側的富士山已披上一層白色外衣。今年的初冠雪時間比往年晚了許多，根據觀測數據，自1894年開始記錄以來，這次初冠雪打破了1955年和2016年10月26日的紀錄，成為史上最遲的初冠雪年份，讓人不禁感慨今年的冬天似乎來得格外遲緩。

（圖片取自：Shan Tseng）

如果你想要第一時間掌握富士山的現場情況，那麼小編推薦大家加入「今日の富士山 Mt.Fuji Today」這個Facebook社團，每天都會有當地的住戶或觀光客分享富士山的最新現況與美照，不論是春櫻、秋楓，還是如今的冠雪景觀，讓你隨時掌握富士山的動態與美麗變化。準備好透過這些照片，時刻感受富士山的千萬風貌了嗎？

台灣飛東京飛機選位就是要「左去右回」

（圖片拍攝：Shan Tseng）

飛往東京記住口訣「左去右回」準沒錯

（圖片取自：ANA 國際航空路線圖截圖）

如果你預計從台灣出發飛往東京，無論是降落成田或羽田機場，想要在途中看到富士山的身影，依照飛行方向選擇靠窗位置，就可以完美捕捉到入境日本前的第一座富士山！

飛往東京時，飛機會從富士山的右側經過，而從東京飛回台灣時，飛機會從富士山的左側飛過，因此，只要記住這個「左去右回」的口訣，就能在飛行過程中盡情欣賞富士山之美！

口訣也非萬能公式？

（圖片取自：ANA 國際航空路線圖截圖）

！請注意！「左去右回」的口訣並非適用於所有航班，依據飛行的機場與區域不同，飛行路線也會有所變化。例如，飛往仙台的航班路線就與一般情況相反。為了能在旅途中正確地欣賞到富士山，建議在購票前查詢各家航空公司的飛行路線圖，以便選擇最佳的座位位置喔！

富士山周圍的冬季魔幻時刻即將上映

（圖片拍攝：Shan Tseng）

無論是漫步在火紅的紅葉林中、靜靜遠眺潔白的雪景，還是冒著夜晚寒風只為看上一眼的星空富士山。日本的大地隨著季節變幻，換上了美麗的冬裝，山脈與街道、公園與河川，處處都浸潤在獨特的韻味之中，每一處風景都在等待好奇的探險家們前來發覺……。

你準備好來探索這些秋冬美景了嗎？

撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu