2024年11月再更新！遲來的東京賞楓勝地五選 最佳觀賞預測時間公開

遲到但從不缺席的日本秋季美景

（圖片取自：日本氣象協會

今年2024年，東京銀杏的最佳觀賞期預計延後至11月下旬，而紅葉則將在12月初旬達到最美的時刻，讓人期待即將到來的美麗景色，這時的大地彷彿披上絢麗的彩色外衣，邀請旅人細細品味這季節的豐饒之美。

東京都內郊外紅葉銀杏推薦勝地（按時間順序）

（圖片取自：日本氣象協會）

富士河口湖紅葉迴廊

（圖片來源：山梨觀光促進協會）

富士河口湖紅葉祭是圍繞著河口湖的山脈，每年秋季都吸引著大量游客，當地的樹木在秋天染上美麗的紅色。主要的觀賞區「紅葉迴廊」，全長350公尺，沿岸栽種著100棵巨型紅葉樹，景色壯麗。夜晚，燈光照亮的紅葉與富士山的壯麗景致相映成趣，為游客呈現一場如夢似幻的視覺盛宴。

若你打算在紅葉祭期間自駕前來，可以將車停放在「紅葉迴廊第1停車場」，該停車場免費且距離賞楓區域較近。另有一個選擇是停在河口湖美術館對面的免費停車場，雖然距離紅葉迴廊稍遠，但沿途的林蔭道同樣被美麗的紅葉裝點，你可以在悠閒散步的同時，享受沿途的美景。不過人人都想看美景的心情是一樣的，由於附近的停車場數量有限，所以建議提前規劃行程比較能避免交通壅塞的情況。

（圖片來源：google map 截圖）

2024年預測觀賞時間：11月中上旬～12月上旬

地址：〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口

時間：燈光秀到晚上9:30

昭和紀念公園

昭和紀念公園內擁有兩處壯麗的銀杏林蔭道，每逢銀杏黃葉的盛期，滿地的落葉宛如鋪上了一層金黃的地毯，整個公園彷彿被金色的光輝所籠罩，漫步其中，讓人不禁陶醉於自然的美麗。

其中，2024年10月31日至12月1日的期間限定夜間散步活動，更是不可錯過的亮點。白天所無法體會到的庭園景象，在夜晚的點燈裝飾下，營造出浪漫而夢幻的氛圍，讓每一位來訪的游客都能沉浸在這份獨特的秋夜美景中。

2024年預測觀賞時間：11月中旬～12月中上旬

地址：〒196-0035 東京都昭島市もくせいの杜３丁目１

時間：夜間16:30～20:30（閉園 21:00）

高尾山

無論是登山健行還是搭乘纜車，都能帶來獨特的秋季美景。從纜車的乘車口開始，你便能感受到秋意濃厚，四周的紅葉漸漸呈現出鮮艷的色彩。隨著纜車緩緩爬升，穿越通紅的隧道，兩旁的山坡被火紅的楓葉和金黃的銀杏葉覆蓋，彷彿進入了一片繽紛的秋日世界，展現出無與倫比的自然之美。

（圖片取自：weathernews 左、高尾山電鉄スタッフ 右）

2024年預測觀賞時間：11月中旬～12月中旬

地址：〒193-0844 東京都八王子市高尾町

明治神宮外苑

這裡是東京都中心少數的黃葉觀賞熱點之一，約300公尺長的銀杏林道在秋季轉黃時，形成一條金黃色的隧道，令人驚艷。隧道的盡頭便是外苑的象徵——聖德紀念繪畫館。當銀杏葉飄落時，地面上鋪滿了金黃色的絨毯，為來訪的遊客帶來一場視覺的盛宴。

2024年預測觀賞時間：11月下旬～12月中旬

地址：〒107-0061 東京都港区北青山２丁目付近

甲州街銀杏林蔭道

從高尾車站前交叉口到追分町交叉口的約4公里路段，這些樹木作為紀念樹被種植在沿途。往年11月左右，這些樹木會展現出美麗的黃葉，將甲州街道兩旁染成金黃，為路過的行人帶來一份溫暖與愉悅。這段路徑在秋天成為一條充滿詩意的金黃大道，讓人流連忘返。

2024年預測觀賞時間：11月下旬～12月中旬

地址：〒193-0831 東京都八王子市２３ 高尾町

【千葉】養老溪谷復古鐵道紅葉巡禮加映場

千葉縣的紅葉勝地「養老溪谷」，以其豐富的自然景觀和壯麗的瀑布而聞名，涵蓋從大多喜町粟又至市原市朝生原的廣大區域。這裡不僅被譽為千葉縣內的著名能量場，也是眾多遊客四季來訪的理想自然觀光勝地。

溪谷的入口就位於小湊鐵道線上的養老溪谷站，前往養老渓谷時，沿著小湊鐵道線路，乘著火車沿途欣賞窗外風景由鄉野田園漸變至山林的過程，讓旅客們充分享受在自然中緩步前行的鐵道之旅。

（圖片取自：Shan Tseng 上、JRE MALL Media 下）

2024年預測觀賞時間：12月上旬～12月中旬

地址：〒290-0535 千葉県市原市朝生原

盡情享受五彩斑斕的日本冬季

日本是個四季分明的國家，每個季節都帶來不同的美景與活動。2024年末，儘管因氣候暖化的影響，黃葉紅葉的觀賞期稍有延後，但依然不減秋天的華麗。隨後登場的冬季重頭戲——點燈活動和聖誕市集，更是日本冬日不可錯過的重頭戲。

日本的冬季不僅僅是冷冽的氣候，更是一場融合自然美景與城市燈火的盛宴，無論是在燈海街頭漫步，還是沉浸於聖誕市集的節慶氛圍，日本的冬天正以五彩斑斕的姿態，邀請旅客享受這獨特的季節之美。

文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu