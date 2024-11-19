必衝叢林冒險！日本環球影城全新園區「咚奇剛國度」12月11日盛大開幕

日本環球影城的「超級任天堂世界」即將迎來全新冒險！官方宣布日前全新園區「咚奇剛國度」（Donkey Kong Country）將於今年12月11日正式開幕，為遊客帶來沉浸式的冒險叢林體驗。這座新園區以任天堂經典遊戲《咚奇剛》為靈感，重現遊戲中熱帶叢林與黃金神殿的場景，打造獨一無二的樂園魅力。

圖／取自環球影城官網

圖／取自環球影城官網

近期園區亮點非「大金剛瘋狂礦車」莫屬！這項雲霄飛車設施以叢林冒險為主題，遊客將搭乘刺激礦車穿梭於翠綠叢林之中，挑戰保護金香蕉的任務。同時，入口處的黃金猩猩造景也讓人仿佛置身於遊戲世界，吸引無數粉絲前來打卡拍照，成為園區熱門亮點之一。

圖／取自環球影城官網

「超級任天堂世界」自開幕以來廣受好評，除了咚奇剛國度，全園區還原了《瑪利歐》遊戲中的經典場景，包括庫巴城、碧姬城與長棒山。遊客還能親身體驗「瑪利歐賽車」與「耀西大冒險」等遊樂設施，並透過「能量提升手環」與手機APP連線，解鎖互動遊戲，成為遊客心目中的必遊之地。