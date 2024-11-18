先別管鬆餅漢堡了！麥當勞冬季「三角巧克力派」與「布丁蛋糕」限時推出引熱議
大家都在搶購鬆餅漢堡的同時，隨著冬季到來，日本麥當勞經典甜點「三角巧克力派」再度登場！黑色三角巧克力派內含濃稠的巧克力奶油，帶來醇厚濃郁的滋味，讓人一口沉浸於甜蜜的冬日幸福。同時升級回歸的「餅乾奶油三角巧克力派」，酥脆的派皮搭配香濃內餡，為寒冷的季節增添溫暖與滿足感。
11月13日，全新推出的「布丁蛋糕」引起網路熱議，成為麥當勞甜食愛好者的最新必嘗選擇！這款手掌大小的烘焙甜點，將卡士達風味蛋糕與微苦焦糖醬完美融合，外層覆有微脆糖衣，模仿布丁的經典口感。層次豐富的味覺體驗，讓每一口都充滿驚喜，是午後茶點的理想選擇。
值得一提的是，這些限定甜點僅於 McCafé by Barista 及部分麥當勞門市販售，部分得來速地點可能無法提供。所以，想感受這股冬日甜點熱潮的台灣旅客們，快前往日本找店品嚐，為這個冬天增添一份暖心甜蜜吧！
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