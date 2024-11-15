快訊

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

RCA工傷「二軍」求償案....二審判賠16.6億 最高法院今廢棄發回更審

麥當勞與「超級瑪利歐」合作了！10款經典賽車2階段收集「推出日」大公開

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本麥當勞官方網站
圖／取自日本麥當勞官方網站

日本麥當勞攜手經典遊戲角色再度掀起收藏熱潮！今年11月15日起，日本麥當勞將推出備受期待的「瑪利歐賽車系列」兒童餐玩具，這次系列共有10款不同造型，不論是瑪利歐、碧姬公主、咚奇剛、或是耀西，皆以可愛俏皮的賽車造型亮相，還能隨意更換輪胎和裝飾，讓粉絲們盡情享受組裝樂趣。

圖／取自日本麥當勞官方網站
圖／取自日本麥當勞官方網站

「瑪利歐賽車系列」將分成兩波登場。第一波於11月15日至11月21日推出，讓粉絲們率先收集經典角色。接著，第二波將於11月22日至11月28日登場，其中最受矚目的是「豪華版」金色瑪利歐，無疑將成為收藏者的夢幻逸品。這些限定玩具不僅增添趣味，更滿足粉絲對瑪利歐系列的熱情。

圖／取自日本麥當勞官方網站
圖／取自日本麥當勞官方網站

圖／取自日本麥當勞官方網站
圖／取自日本麥當勞官方網站

更狂的是，自11月29日起，全10款玩具將採隨機贈送模式，喜愛瑪利歐的朋友千萬別錯過！若近期到日本的旅客，不妨趁此機會收藏這些獨特的玩具，讓旅行更添趣味吧！

編輯推薦

麥當勞

相關新聞

麥當勞與「超級瑪利歐」合作了！10款經典賽車2階段收集「推出日」大公開

日本麥當勞攜手經典遊戲角色再度掀起收藏熱潮！今年11月15日起，日本麥當勞將推出備受期待的「瑪利歐賽車系列」兒童餐玩具，這次系列共有10款不同造型，不論是瑪利歐、碧姬公主、咚奇剛、或是耀西，皆以可愛俏皮的賽車造型亮相，還能隨意更換輪胎和裝飾，讓粉絲們盡情享受組裝樂趣。

名古屋寶可夢中心 Pokémon Center Nagoya 重新開幕！多樣限定商品與聯名款等你來帶回家

名古屋寶可夢中心於今年10月重新開幕，面積擴大至原本的1.6倍，且店內裝飾融入了許多名古屋的特色!

廣島福山輕旅行：波妞的鞆之浦和神勝寺僧侶烏龍麵

在廣島縣的福山市，有一個充滿歷史和懷舊氣息的海邊小鎮——鞆之浦。這裡不僅保存了古老的江戶時代風貌，還是多部電影和動畫的取景地，令人彷彿走入時光隧道。另外，靜謐的港町和神勝寺，讓我們在歷史和禪意中找到片刻的寧靜與美好。

楓紅了！來去日本最美紅葉鐵道－只見線追楓

【旅奇傳媒/日本部報導】橫跨福島縣及新潟縣、曾被《日本經濟新聞》評選為最美紅葉鐵道路線的「只見線」，全長約135公里，其中又以會津檜原站到會津西方站間、隱身在山林中的鐵道美景「只見川第一大橋」，最廣為

秋冬遊高知 超多新鮮事！美食盛典、炫彩冬夜 還有新飯店開幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】位在日本四國地區最南端的「高知縣」，全縣坐擁太平洋、背倚四國山脈，擁有壯麗優美的山川河海風景、令人食指大動的在地美食，同時也有著以幕末維新偉人坂本龍馬為首的深厚歷史底蘊，以及熱

「六本木之丘聖誕點燈」華麗登場！一次看最佳拍照打卡點，還有聖誕市集

聖誕節去東京！東京冬季必訪的「六本木之丘 SNOW & BLUE 點燈活動」於今年再度華麗登場！今年的點燈主題延續藍白色系，以80萬顆LED燈飾點綴400公尺的櫸樹坂道，搭配東京鐵塔的夜景，營造出浪漫的聖誕氛圍。每到傍晚，整條街道便被藍白燈光環繞，彷彿走進了日劇場景，吸引無數旅客前來拍照打卡。活動期間從11月7日延續至12月25日，每天17:00至23:00點燈，為冬日的東京增添閃耀光彩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。