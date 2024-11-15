麥當勞與「超級瑪利歐」合作了！10款經典賽車2階段收集「推出日」大公開

日本麥當勞攜手經典遊戲角色再度掀起收藏熱潮！今年11月15日起，日本麥當勞將推出備受期待的「瑪利歐賽車系列」兒童餐玩具，這次系列共有10款不同造型，不論是瑪利歐、碧姬公主、咚奇剛、或是耀西，皆以可愛俏皮的賽車造型亮相，還能隨意更換輪胎和裝飾，讓粉絲們盡情享受組裝樂趣。

圖／取自日本麥當勞官方網站

「瑪利歐賽車系列」將分成兩波登場。第一波於11月15日至11月21日推出，讓粉絲們率先收集經典角色。接著，第二波將於11月22日至11月28日登場，其中最受矚目的是「豪華版」金色瑪利歐，無疑將成為收藏者的夢幻逸品。這些限定玩具不僅增添趣味，更滿足粉絲對瑪利歐系列的熱情。

圖／取自日本麥當勞官方網站

圖／取自日本麥當勞官方網站

更狂的是，自11月29日起，全10款玩具將採隨機贈送模式，喜愛瑪利歐的朋友千萬別錯過！若近期到日本的旅客，不妨趁此機會收藏這些獨特的玩具，讓旅行更添趣味吧！