解鎖賽車夢！飛東京體驗狂飆快感 駕馭富士賽道A1廠車極速挑戰

【旅奇傳媒/編輯部報導】當賽車夢想與極限速度碰撞，富士賽道上的激情挑戰即刻啟程。大榮旅遊台灣獨家代理的「富士賽道 A1 廠車體驗」，帶領賽車愛好者與挑戰者，跨越日常，感受駕駛高性能廠車的極致快感與賽道速度。

在日本的頂尖賽車場，您將親身體驗賽車手的真實挑戰，享受高速行駛所帶來的心跳加速，並在專業教練的指導下，征服每一個彎道，12/08首發體驗（https://dts1.pse.is/6plz5k）。

▲在日本頂尖賽車場，親身體驗賽車手的滋味。 圖：大榮旅遊／提供

「四大亮點，開啟極速夢想」

專業廠車駕駛體驗

這不僅是一場與速度的親密接觸，更是一次與頂尖賽車技術零距離的體驗。駕駛經典廠車，在富士賽道上挑戰極限速度，聽著引擎轟鳴，感受輪胎與賽道的親密接觸，每一秒鐘都充滿澎湃的心跳。無論您是新手還是老手，都能在專業教練的引領下，駕馭速度的洪流，超越自我。

▲邀請澳洲方程式／GT 職業車手 Joe Chi 擔任講師。 圖：大榮旅遊／提供

頂尖教練貼身指導

隨行的賽車界專業教練，包括現役 Super GT 車手－坂本祐也與澳洲方程式／GT 車手－季方泉，將親自指導賽車技巧，無一不精細指導。這些世界級車手將帶領您領略賽道的極限，並提升您的駕駛穩定性與極速挑戰能力。

深入 Rookie Racing 賽車工廠

除了賽道挑戰，您還將參觀 Rookie Racing 賽車工廠，與賽車技術的核心碰面。了解賽車的誕生過程，從研發到維修，深入解析每一部高性能賽車的細節，讓您更深入地了解賽車文化的熱血與專業。

▲安排住宿富士賽道凱悅臻選飯店。 圖：大榮旅遊／提供

尊榮入住，極速生活無處不在

在富士賽道旁，享受富士賽道凱悅臻選飯店的奢華住宿。高端的設施與極致的賽道美景交織，感受賽車與風景的完美融合。清晨起來，窗外即是壯麗的富士山與飛馳的賽道絕景組合，為您的一天帶來無與倫比的賽車氛圍。

這不僅是一場賽車體驗，更是一場激情與速度的盛宴。無論您是賽車迷，還是初次踏上賽道的挑戰者，「富士賽道 A1 廠車體驗」將帶給您無與倫比的快感與滿足，在專業指導下駕駛 A1 廠車，突破極限，為賽車夢想開啟崭新的篇章。

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