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兵庫縣之旅：探索日本人的精神與信仰

文／ 旅奇傳媒 提供

▲書寫山圓教寺摩尼殿。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲書寫山圓教寺摩尼殿。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

兵庫縣擁有日本最古老巡禮之路「西國三十三所」的寺廟。據說近1,300年前人們就相信「參拜供奉觀世音菩薩的三十三處寺廟即能前往極樂世界」。巡禮幫助日本人培養勤奮和慈悲心，構成注重禮節和珍惜事物的核心精神。何不來場探索日本人精神與信仰的另類兵庫之旅呢?

▲書寫山圓教寺常行堂。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲書寫山圓教寺常行堂。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

書寫山圓教寺位於姬路市，966年創建，是西國33寺的第27個寺廟，構成「三之堂」ㄇ字型的大講堂、食堂、常行堂均為國家重要文化財，莊嚴空間吸引好萊塢電影《最後的武士》在此取景。可體驗禪修、花瓣抄經等，還能品嚐修行僧素食料理（4~11月供應˙需預約˙最少5人），結束修行可前往附近的塩田溫泉溫暖身心靈。

體現萬物皆有靈信念──桔梗隼光日本刀鍛造場

▲桔梗隼光鍛刀場。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲桔梗隼光鍛刀場。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

「桔梗隼光鍛刀場」位於距離姬路約1小時車程的相生市矢野町羅漢之里。日本刀堅固又鋒利。製法千年不變，將刀敲擊塑形後加熱至800度，再用水快速冷卻，最後拋光即完成。刀在冷卻過程變硬、形成日本刀獨特曲線，獲得生命。老闆桔梗隼光總是在將刀送入火與水中時說著「請平安歸來」祈求製刀成功，體現日本人相信萬物皆有靈的信念。遊客也能鍛造小刀，體驗這千年工藝。

▲桔梗隼光利用20世紀上半流傳下來的工具製刀。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲桔梗隼光利用20世紀上半流傳下來的工具製刀。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

走進武士時代──丹波篠山

▲篠山城大書院。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲篠山城大書院。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

1609年德川家康為監視大阪城敵軍建造篠山城，主體大書院於2000年重建，現為篠山象徵。館內展示許多歷史文物，包括1600年初期畫師屏風轉化成的障壁畫，及由當地工匠時本昭男製作並捐贈的15件精美盔甲陣列，可體驗試穿盔甲。也推薦沿御徒士町通散步，欣賞武家屋敷遺跡和茅草屋建築，再到曾是丹波最熱鬧街區的「河原町妻入商家群」，在古民家咖啡館感受懷舊風情。

▲時本昭男所製的15件盔甲。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲時本昭男所製的15件盔甲。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

▲河原町妻入商家群。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲河原町妻入商家群。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

聆聽赤穗事件義士的故事

▲歌川廣重（二代）「忠臣藏夜討之圖」赤穗義士會所藏。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲歌川廣重（二代）「忠臣藏夜討之圖」赤穗義士會所藏。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

1702年赤穗事件，47名赤穗藩義士為藩主報仇討伐幕府高官，後改編成影劇《浪人47》。遊走義士們的故鄉，赤穗市象徵赤穗城由初代藩主從1648年開始歷時13年建造，是座結構獨特的沿海城堡，大手門和角樓於1950年修復。距赤穗溫泉約10分鐘車程，泡湯前後可到此感受江戶風情。

▲赤穗城三之丸大手門。 圖／赤穗市教育委員會提供 提供
▲赤穗城三之丸大手門。 圖／赤穗市教育委員會提供 提供

薙刀──培養相互尊重和同理心

對傳統武術感興趣可嘗試日本古代長柄兵器「薙刀」，長約210~225公分，利用重力下擊，臂力不強也能駕馭，二戰後演變成女性為主武術，現在薙刀既是競技也是表演。

伊丹市「修武館」1786年開設，成為薙刀聖地。薙刀練習能學習與對手呼吸和精神同步，培養相互尊重和同理心。結束可前往寶塚溫泉或武田溫泉享受極致放鬆。

▲薙刀練習。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)
▲薙刀練習。 圖／旅奇傳媒(兵庫縣提供)

▌兵庫縣官方觀光資訊網站：https://www.hyogo-tourism.jp.t.atl.hp.transer.com/

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