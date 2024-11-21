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感受古典楓情！秋田縣角館武家屋敷賞楓去

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位於秋田縣角館的武家屋敷街道，是秋天'賞楓名所。　圖：秋田縣／提供
位於秋田縣角館的武家屋敷街道，是秋天'賞楓名所。　圖：秋田縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】時序進入秋季，位於日本東北的秋田縣角館的武家屋敷街道就被紅楓染得秋意無限、如詩如畫。鮮豔的紅橘色楓葉配上武家屋敷的黑色外牆，紅黑相映更為秋季的角館增添風情，可以說是日本東北賞楓不容錯過的景點之一！

 角館的紅葉從10月下旬才開始慢慢變色，現在觀賞打燈的角館紅葉正是時候！即日起～一直到11/24為止，每天傍晚16:30~22:00，包括石黑家、青柳家、岩橋家、河原田家、小田野家等武家屋敷，全部都會打上浪漫的燈光、魅力無限。

◉  角館武家屋敷

・賞楓期：10月下旬～11月中旬

・交通：JR角館站步行約15分鐘 

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