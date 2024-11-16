麻布台之丘、千客萬來、原宿HARAKADO原角... 精選2024年東京4個最新開幕景點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京作為日本的首都圈，發展蓬勃，每年都有不少新設施落成，所以來多少次都不會悶！以下就來為大家介紹東京4個新開幕景點，快來排到東京行程中！

很多人可能已經來過東京自由行旅遊，甚至很多次，許多經典景點都已到訪過，覺得沒有新意。東京作為日本的首都圈，發展蓬勃，每年都有不少新設施落成，所以來多少次都不會悶！

以下就來為大家介紹東京4個新開幕景點，快來排到東京行程中！

1. 麻布台之丘

麻布台之丘是一個集結商店、飯店、住宅、辦公室、博物館、學校、醫院的複合設施，其中的核心設施是約325公尺高的「森JP Tower」，為日本最高的摩天大樓。設施與東京Metro日比谷線神谷町站5番出口連結，交通方便，下雨天前往也很適合。

在33樓設有展望台Sky Lobby，可以從近距離欣賞東京鐵塔，成為最新東京拍攝熱點。

在2024年4月18日起，展望台只開放給光顧Hills House、Dining 33及Hills Hous Sky Room Cafe&Bar三家餐廳與咖啡廳的顧客，只要收費就可以在樓層欣賞景色。雖然白天景色也很美，但在晚上可看到璀璨夜景，點點燈光與地標性的東京鐵塔，美麗得讓人陶醉！

而在森JP Tower低層區域有Tower Plaza，集合數十家商店與餐廳，能進駐的都是非常有名的品牌，從衣服、飾品、雜貨到書店等，可以買到各式各樣高質感的商品，但整體價位也會相對高一點。

裝潢設計由世界知名的英國設計師托馬斯·海澤維克的工作室團體負責，採用了波浪般優雅的曲線設計，並設有散步路徑與屋頂綠化，呈現出獨特的風格。

這是設計師在日本的首個建築作品，而且在日本難得看到如此豪華而富藝術性的風格，在購物時不妨也欣賞一下建築！

而在花園廣場則有綠意盎然的園景，並設置了多件奈良美智、曾根裕、奧拉佛·艾里亞森等國際知名藝術家的作品，讓遊客可以感受更多藝術氣息。另外，設有Cartier、Hermes、Dior等精品名牌店，在東京鐵塔的景色伴隨下散步逛街。

麻布台之丘

地址：東京都港区麻布台 1-3-1

營業時間：商店11:00〜20:00、餐廳11:00〜23:00

2. 豐洲 千客萬來

並鄰於豐洲市場的大型設施「豐洲 千客萬來」在2024年2月1日正式開業。約14700平方米超大面積，由低樓層的「食樂棟」及高樓層的「溫浴棟」組成，可同時享受各式美食、日本特產及舒適的溫泉。

首先來介紹食樂棟，共3層高。1樓的店舖沿著道路兩側，提供拉麵及輕食，方便路過的旅客隨時享用。

2樓直接與海鷗線（ゆりかもめ）『市場前』站連接，可從平台直接徒步前往。商店遍佈室內外，裝潢以重現江戶時代繁華市場為主題，使用瓦片及木質的建築帶有古典感覺，讓人像是回到過去一樣。

戶外區域集合了多家人氣食店，如築地神樂壽司、丸武玉子燒、鮪魚專門店的相馬水產等等，可以一次品嘗多家名店美食！

而室內區域除了有餐廳，還有有多商店可購買甜點、伴手禮等各種日本特產，不只吃飽還可買到滿載而歸！

3樓樓層中央設有美食廣場，和風裝潢營造出舒適的用餐環境。這裡不僅提供壽司，還有海鮮丼、拉麵等豐富選擇。不用和旅伴吵架要吃哪一家，各自購買想吃的品項。由於鄰近築地市場方便入手食材，這邊的店舖提供的海鮮料理都是特別新鮮喔！

溫浴棟的2樓至9樓設有24小時營業的溫浴設施「東京豐洲萬葉俱樂部」。旅客可以付費享受每天從箱根和湯河原直送的溫泉，在大浴池泡澡度過放鬆時光。設施內有可眺望東京灣的露天浴池，還有能夠360度全景欣賞水岸美景的展望足湯庭園，可以一邊泡澡一邊欣賞景色。

在溫浴棟8樓也設有免費的足湯，半露天的足湯面向著豐洲的美景，可以眺望台場彩虹大橋、富士電視台大樓的景色，天氣好時甚至能看到富士山。推薦大家在傍晚來泡，溫暖的足湯可以消除走了一天路的疲累，還可以看到美麗的日落景色！

豐洲 千客萬來

地址：東京都江東区豊洲6-5-1

營業時間：10:00〜18:00

3. 原宿HARAKADO原角

HARAKADO在2024年4月正式開幕，位在表參道和明治通交叉的繁忙的十字路口旁，外觀以各種形狀的玻璃組合出凹凸的效果，不只非常吸引眼球，獨特的設計也很符合原宿這個次文化及時尚集中地！

HARAKADO從地下1樓到7樓共集結了75家店鋪，可找到各式各樣的商店及餐廳。這棟設施旨在成為原宿全新地標與文化發信地，因此比起一般商場有更多獨特文創品牌，也會進行不同展覽，除了購物還可進化文化體驗。

HARAKADO還有一個特色，就是地下1樓竟然設有澡堂！由高圓寺老字號澡堂「小杉湯」開設的分店，在這家「小杉湯原宿」可以體驗傳統錢湯泡澡。而且價格非常實惠，只要成人520日幣、小學生200日幣，6歲以下100日幣。你可以在現場購買毛巾，臨時興起想泡澡也可以！

就和一般錢湯一樣分男、女湯，每邊浴場設有三個浴槽及九個淋浴區，裝潢明亮且潔淨，並裝飾著經典的富士山壁畫，可在原宿難得感受到懷舊風情。

泡完澡後可以在旁邊的休息區休憩。這裡有一個小小的雜誌圖書館，可以躺在榻榻米上悠閒地讀書，或是喝著啤酒放鬆，還有人在這裡工作，自在地度過時光。

原宿HARAKADO原角

地址： 東京都渋谷区神宮前６丁目３１−２１

營業時間：7:00〜23:00 (部分設施營業時間不同)

4. 東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉Fantasy Springs」

等了多年，東京迪士尼海洋終於又有新園區了！在2024年6月開幕的「夢幻泉鄉Fantasy Springs」以迪士尼電影《冰雪奇緣》、《長髮公主》和《彼得潘》為主題，總開發面積約14萬平方公尺，是東京迪士尼海洋開業以來最大的主題園區！

園區環境蘊合著電影作品及角色元素，夢幻氛圍超多打卡位！

「夢幻泉鄉Fantasy Springs」內再劃分成三個主題區，在冰雪奇緣主題區可以一邊聽著經典歌曲一邊乘坐船型遊樂設施、在長髮公主可搭乘貢多拉渡船來場浪漫的天燈之旅，而在彼得潘主題區可以進行3D與燈光效果的夢幻島冒險。

每個主題區也設有餐廳及伴手禮，全新的爆谷筒，還有各種點心、雜貨等商品都超欠買！

東京迪士尼海洋園區「夢幻泉鄉Fantasy Springs」

地址： 千葉県浦安市舞浜 東京ディズニーシー

營業時間：9:00〜21:00

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