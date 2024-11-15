名古屋寶可夢中心 Pokémon Center Nagoya 重新開幕！多樣限定商品與聯名款等你來帶回家

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

名古屋寶可夢中心 Pokémon Center Nagoya於今年10月重新開幕，面積擴大至原本的1.6倍，且店內裝飾融入了許多名古屋的特色，讓所有來訪的客人都能有更佳的購物體驗！

重新開幕還有一個最大亮點就是與「客美多咖啡」聯名的復古喫茶風商品，絕對要來買回家收藏！

首先，名古屋寶可夢中心從原來位於「松板屋百貨」的位置搬遷至旁邊的「名古屋PARCO」東館二樓。

入口處會看到可愛的皮卡丘與時拉比在迎接大家的到來，背後也設置了名古屋塔與城市景觀的大型背板，進到店內還有金光閃閃、奪人目光的鯉魚王，就像名古屋城天守閣屋脊上的金鯱一般，象徵著名古屋。

「名古屋寶可夢中心」紀念開幕限定商品登場

為了紀念重新開幕，特地推出了一系列與名古屋特色結合的聯名商品，像是吃著小倉紅豆吐司、炸蝦飯糰與義大利麵的皮卡丘吊飾，還有頭戴紫色花卉的時拉比玩偶、象徵名古屋金鯱的金色鯉魚王系列商品等等！

發祥於名古屋的喫茶店「客美多咖啡コメダ珈琲店」這一次特地和名古屋寶可夢中心聯名，推出紅色絨布枕、銅製咖啡杯，還有經典的人氣甜點「冰與火」元素的系列商品，超級可愛！

從 10 月 11 日至 11 月 17 日開幕期間，只要消費就有機會獲得原創的時拉比圖樣杯墊！（數量有限送完為止）快把握機會到名古屋寶客夢中心將以上限定商品通通帶回家吧！

營業時間：10點～21點

地址： 愛知県名古屋市中区栄3-29-1東館二樓

交通方式：地下鐵名城線「矢場町站」直通名古屋 PARGO 東館

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