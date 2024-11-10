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「六本木之丘聖誕點燈」華麗登場！一次看最佳拍照打卡點，還有聖誕市集

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／摘自X
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聖誕節東京！東京冬季必訪的「六本木之丘 SNOW & BLUE 點燈活動」於今年再度華麗登場！今年的點燈主題延續藍白色系，以80萬顆LED燈飾點綴400公尺的櫸樹坂道，搭配東京鐵塔的夜景，營造出浪漫的聖誕氛圍。每到傍晚，整條街道便被藍白燈光環繞，彷彿走進了日劇場景，吸引無數旅客前來拍照打卡。活動期間從11月7日延續至12月25日，每天17:00至23:00點燈，為冬日的東京增添閃耀光彩。

圖／摘自X
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這次點燈活動的最佳拍攝點當屬「六本木蔦屋書店」與「Tiffany & Co六本木之丘店」前，視角更能將整排燈飾與東京鐵塔一同收入鏡頭。此外，從天橋上俯瞰，兩排藍白燈光伴隨鐵塔光影，絕對是攝影愛好者的天堂。而想要從不同角度欣賞的旅客，也可以漫步人行道，感受置身於燈光隧道中的奇幻氛圍，讓人忍不住多拍幾張留念。

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不僅如此，今年的「六本木聖誕市集」將於11月23日盛大開幕，為冬季增添溫馨氛圍。市集中將設有豐富的德國聖誕小物及美食攤位，讓你在欣賞點燈的同時，體驗異國風情。這個冬季，來到東京六本木之丘，除了可以觀賞浪漫的點燈夜景，還能在市集中找到獨特的聖誕小禮，一次滿足浪漫的聖誕氛圍。

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夜景 市集 東京 聖誕節 蔦屋書店

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