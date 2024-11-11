秋冬遊高知 超多新鮮事！美食盛典、炫彩冬夜 還有新飯店開幕
【旅奇傳媒/編輯部報導】位在日本四國地區最南端的「高知縣」，全縣坐擁太平洋、背倚四國山脈，擁有壯麗優美的山川河海風景、令人食指大動的在地美食，同時也有著以幕末維新偉人坂本龍馬為首的深厚歷史底蘊，以及熱情的人文風景。
台灣虎航與燦星旅遊共同企劃的高知定期包機，於2024年五月屆滿一週年，每週三、六兩班直飛，輕鬆暢遊連日本人都直呼「難以抵達的秘境—高知縣」！
而高知縣在秋冬季有許多精彩看點與活動，更是不容錯過！
│豐盛美食│一路吃到年底「土佐豐穰祭」
受惠於大自然恩典的高知縣，擁有豐富的農產、畜產及海鮮，可謂食材的寶庫，是連年進榜「在地美食魅力度調查」的美食王國。 為迎接「食慾之秋」，高知縣於每年9月～12月期間，跨足縣內共8地區舉辦的美食大會「土佐豐穰祭」，以各地區特產為主題展開，其中11月的每個週末均可在高知市區的 JA 農夫市集「土佐之鄉」品嘗到來自高知縣各區的特產；遊客可查詢「土佐豐穰祭」官網，獲得最新的展售資訊：https://www.tosa-hojyosai.com/tosanosato.html。
│穿梭古今│建於坂本龍馬故居遺址 「hotel nansui」飯店品牌重塑新開幕
位在高知市，坂本龍馬出生地「上町」在地經營超過半世紀的老牌飯店「南水飯店」，是歷史迷們拜訪龍馬出生地時，備感親近的懷舊飯店。在經營權易主後，秉持「幕末時代龍馬夢見的日本洗新」，將於11/15坂本龍馬誕生日以「hotel nansui」之名開幕，屆時不僅將龍馬時代與現代融合的設計理念，挹注在大廳及客房的裝潢細節，客房內亦可見到坂本家家徽，更承襲「自龍馬時期開始就不曾改變的高知流溫暖民情」款待造訪旅客，同時也標榜透過旅行洗滌自我，向高知縣代表性的偉人致敬。全館共32間雙床房及1間豪華套房。
重新開幕的「hotel nansui」不僅在餐食中提供使用縣產食材入菜的料理，飯店附設 OKYAKUBA，提供精釀啤酒等飲品，不定期舉辦在地交流活動，是造訪者和住宿者都能輕鬆駐足的空間。「hotel nansui」飯店各項資訊可查詢官網：https://nansui.kochi.jp/。
│絢爛冬夜│「高知光之祭典」 全縣15場彩燈點亮寒冷冬夜
「高知光之祭典」自即日起至2025年2/28，以每年人氣的「高知城」、東部代表景點莫內花園舉辦的「莫內的夜間畫布Twilight Resonance ～黄昏的共鳴（11/2-12/8）」、11/30於酒造老街佐川町舉辦的「佐川酒造路劇場2024」、仁淀川地區「中津溪谷仁淀藍燈飾活動（1/2-2/28）」等，全縣跨區共15場彩燈秀璀璨登場，還有不可錯過的「高知耶誕市集（12/13-12/25）」，點亮寒冷的冬夜。
其中日本三大夜城之一的「高知城」，今年導入獨自開發的 StereoLight™︎（立體光™︎）*系統，推出有別與過往的「Shadow up 高知城」。戴上 3D 眼鏡後各種影子和反射光線將變換為立體模式，可以與除了自己的影子、他人的影子、樹木及現場物體的影子互動，為日本首創與影子共遊的回遊型活動，於2024年12/06～2025年01/13期間盛大登場；各地精采活動可查詢「高知光之祭典」 官網：https://kochi-tabi.jp/kanko-campaign/hikarinofesta/。
│熱鬧祭典│漢神第五回 YOSAKOI 大遊行
第五屆漢神 YOSAKOI 大遊行於11/9（六）～11/10（日）連續兩天還原日本祭典現場，高雄漢神百貨與高知市每年都會舉辦夜來祭相關活動，除了在每年八8月「漢神 × 高知 YOSAKOI 祭典旅遊團」率領台灣民眾參加祭典，也不忘將祭典熱鬧氣氛在台灣還原，將於本週末11/09（六）及11/10（日）13:30-14:00、15:30-16:00 、18:00-18:30每日共三場次，分別在漢神本館或漢神巨蛋重現祭典的熱鬧遊行，且特別邀請「日本高知市政府特派 YOSAKOI 達人」來台一同共襄盛舉，喜愛日本祭典文化的您，千萬不可錯過！趕緊與親朋好友們一起來感受 YOSAKOI 最火熱的魅力！ 活動詳情請見漢神百貨官網：https://reurl.cc/NlVmK5。
高知擁有豐厚的歷史底蘊，縣內處處皆為茂密森林、清澈河流，是宛如世外桃花源般的存在，入冬後的美食、美景，別有一番寧靜且迷人的景致，而今年秋冬的高知，在美食、住宿、賞遊等多方面都有精采新體驗，快著手安排旅遊計畫，前往高知感受繽紛冬日的歡樂旅程！
■ 直飛四國高知更多精彩行程找「燦星旅遊－續戀高知・際遇秋冬」：
https://www.startravel.com.tw/project/shikoku/
■ 更多秘境高知深度玩法都在「四國高知魅力一網打盡（Visit Kochi Japan TW）」：
https://www.facebook.com/visitkochijapan.tw/
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