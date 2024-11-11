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秋冬遊高知 超多新鮮事！美食盛典、炫彩冬夜 還有新飯店開幕

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「高知光之祭典」自即日起至2025年2/28，打造絢爛冬夜。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
「高知光之祭典」自即日起至2025年2/28，打造絢爛冬夜。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位在日本四國地區最南端的「高知縣」，全縣坐擁太平洋、背倚四國山脈，擁有壯麗優美的山川河海風景、令人食指大動的在地美食，同時也有著以幕末維新偉人坂本龍馬為首的深厚歷史底蘊，以及熱情的人文風景。

台灣虎航與燦星旅遊共同企劃的高知定期包機，於2024年五月屆滿一週年，每週三、六兩班直飛，輕鬆暢遊連日本人都直呼「難以抵達的秘境—高知縣」！

▲為表達歡迎之意，高知縣於開航起便持續於入境處贈送迎賓禮給每位抵達的旅客，11月起贈送高知代表零食「蜜地瓜條」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲為表達歡迎之意，高知縣於開航起便持續於入境處贈送迎賓禮給每位抵達的旅客，11月起贈送高知代表零食「蜜地瓜條」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

而高知縣在秋冬季有許多精彩看點與活動，更是不容錯過！

▲土佐豐穰祭活動會場之一「土佐之鄉」推出當季美味「山北橘」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲土佐豐穰祭活動會場之一「土佐之鄉」推出當季美味「山北橘」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

│豐盛美食│一路吃到年底「土佐豐穰祭」

受惠於大自然恩典的高知縣，擁有豐富的農產、畜產及海鮮，可謂食材的寶庫，是連年進榜「在地美食魅力度調查」的美食王國。 為迎接「食慾之秋」，高知縣於每年9月～12月期間，跨足縣內共8地區舉辦的美食大會「土佐豐穰祭」，以各地區特產為主題展開，其中11月的每個週末均可在高知市區的 JA 農夫市集「土佐之鄉」品嘗到來自高知縣各區的特產；遊客可查詢「土佐豐穰祭」官網，獲得最新的展售資訊：https://www.tosa-hojyosai.com/tosanosato.html

▲坂本龍馬出身地老舖飯店 hotel nansui，整修後全新亮相。　圖：©Satoshi Shigeta／提供
▲坂本龍馬出身地老舖飯店 hotel nansui，整修後全新亮相。　圖：©Satoshi Shigeta／提供

│穿梭古今│建於坂本龍馬故居遺址　「hotel nansui」飯店品牌重塑新開幕

位在高知市，坂本龍馬出生地「上町」在地經營超過半世紀的老牌飯店「南水飯店」，是歷史迷們拜訪龍馬出生地時，備感親近的懷舊飯店。在經營權易主後，秉持「幕末時代龍馬夢見的日本洗新」，將於11/15坂本龍馬誕生日以「hotel nansui」之名開幕，屆時不僅將龍馬時代與現代融合的設計理念，挹注在大廳及客房的裝潢細節，客房內亦可見到坂本家家徽，更承襲「自龍馬時期開始就不曾改變的高知流溫暖民情」款待造訪旅客，同時也標榜透過旅行洗滌自我，向高知縣代表性的偉人致敬。全館共32間雙床房及1間豪華套房。

▲以四國島及瀨戶內海為意象設計的大廳。　圖：©Satoshi Shigeta／提供
▲以四國島及瀨戶內海為意象設計的大廳。　圖：©Satoshi Shigeta／提供

重新開幕的「hotel nansui」不僅在餐食中提供使用縣產食材入菜的料理，飯店附設 OKYAKUBA，提供精釀啤酒等飲品，不定期舉辦在地交流活動，是造訪者和住宿者都能輕鬆駐足的空間。「hotel nansui」飯店各項資訊可查詢官網：https://nansui.kochi.jp/

▲以「Shadow up 高知城」為首，11月起高知縣冬季點燈各項活動開跑。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲以「Shadow up 高知城」為首，11月起高知縣冬季點燈各項活動開跑。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

│絢爛冬夜│「高知光之祭典」　全縣15場彩燈點亮寒冷冬夜

▲「佐川酒造路劇場2024」在保留江戶時代風情的酒造老街佐川町打造一年僅一晚的彩燈音樂活動。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲「佐川酒造路劇場2024」在保留江戶時代風情的酒造老街佐川町打造一年僅一晚的彩燈音樂活動。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

「高知光之祭典」自即日起至2025年2/28，以每年人氣的「高知城」、東部代表景點莫內花園舉辦的「莫內的夜間畫布Twilight Resonance ～黄昏的共鳴（11/2-12/8）」、11/30於酒造老街佐川町舉辦的「佐川酒造路劇場2024」、仁淀川地區「中津溪谷仁淀藍燈飾活動（1/2-2/28）」等，全縣跨區共15場彩燈秀璀璨登場，還有不可錯過的「高知耶誕市集（12/13-12/25）」，點亮寒冷的冬夜。

▲「Shadow up 高知城」首創與影子共遊互動模式。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲「Shadow up 高知城」首創與影子共遊互動模式。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

其中日本三大夜城之一的「高知城」，今年導入獨自開發的 StereoLight™︎（立體光™︎）*系統，推出有別與過往的「Shadow up 高知城」。戴上 3D 眼鏡後各種影子和反射光線將變換為立體模式，可以與除了自己的影子、他人的影子、樹木及現場物體的影子互動，為日本首創與影子共遊的回遊型活動，於2024年12/06～2025年01/13期間盛大登場；各地精采活動可查詢「高知光之祭典」 官網：https://kochi-tabi.jp/kanko-campaign/hikarinofesta/

▲在台灣體驗高知祭典「漢神ｘ高知市 YOSAKOI 大遊行」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供
▲在台灣體驗高知祭典「漢神ｘ高知市 YOSAKOI 大遊行」。　圖：高知県観光振興スポーツ部国際観光課／提供

│熱鬧祭典│漢神第五回 YOSAKOI 大遊行

第五屆漢神 YOSAKOI 大遊行於11/9（六）～11/10（日）連續兩天還原日本祭典現場，高雄漢神百貨與高知市每年都會舉辦夜來祭相關活動，除了在每年八8月「漢神 × 高知 YOSAKOI 祭典旅遊團」率領台灣民眾參加祭典，也不忘將祭典熱鬧氣氛在台灣還原，將於本週末11/09（六）及11/10（日）13:30-14:00、15:30-16:00 、18:00-18:30每日共三場次，分別在漢神本館或漢神巨蛋重現祭典的熱鬧遊行，且特別邀請「日本高知市政府特派 YOSAKOI 達人」來台一同共襄盛舉，喜愛日本祭典文化的您，千萬不可錯過！趕緊與親朋好友們一起來感受 YOSAKOI 最火熱的魅力！ 活動詳情請見漢神百貨官網：https://reurl.cc/NlVmK5

高知擁有豐厚的歷史底蘊，縣內處處皆為茂密森林、清澈河流，是宛如世外桃花源般的存在，入冬後的美食、美景，別有一番寧靜且迷人的景致，而今年秋冬的高知，在美食、住宿、賞遊等多方面都有精采新體驗，快著手安排旅遊計畫，前往高知感受繽紛冬日的歡樂旅程！

■ 直飛四國高知更多精彩行程找「燦星旅遊－續戀高知・際遇秋冬」：

https://www.startravel.com.tw/project/shikoku/

■ 更多秘境高知深度玩法都在「四國高知魅力一網打盡（Visit Kochi Japan TW）」：

https://www.facebook.com/visitkochijapan.tw/

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漢神百貨 秘境 耶誕市集

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