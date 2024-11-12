楓紅了！來去日本最美紅葉鐵道－只見線追楓

在廣島縣的福山市，有一個充滿歷史和懷舊氣息的海邊小鎮——鞆之浦。這裡不僅保存了古老的江戶時代風貌，還是多部電影和動畫的取景地，令人彷彿走入時光隧道。另外，靜謐的港町和神勝寺，讓我們在歷史和禪意中找到片刻的寧靜與美好。

2024-11-12 09:00