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楓紅了！來去日本最美紅葉鐵道－只見線追楓

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位於福島縣的只見線電車被《日本經濟新聞》評選為最美紅葉鐵道路線。　圖：只見線／提供
位於福島縣的只見線電車被《日本經濟新聞》評選為最美紅葉鐵道路線。　圖：只見線／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】橫跨福島縣及新潟縣、曾被《日本經濟新聞》評選為最美紅葉鐵道路線的「只見線」，全長約135公里，其中又以會津檜原站到會津西方站間、隱身在山林中的鐵道美景「只見川第一大橋」，最廣為人知。每年10月下旬過後，滿山滿谷的楓葉漸漸轉紅，搭配鐵橋倒映在只見川上的景致，美得宛若人間仙境。隨手一拍都像明信片般的絕美景色，快將它存入你的追楓清單。

◉ 只見川第一大橋．拍攝點

賞楓期：10月下旬～11月上旬

・交通：搭乘只見線在會津宮下站下車，轉乘町營巴士在道路休息站尾瀨街道三島宿（道の駅 尾瀬街道みしま宿）下車後，步行約15分鐘即抵達。

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