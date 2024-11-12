廣島福山輕旅行：波妞的鞆之浦和神勝寺僧侶烏龍麵

從JR岡山站出發，搭乘一般在來線的話，大概要1小時左右的時間，不過我們因為有關西&廣島地區鐵路周遊券，所以可以選擇搭乘新幹線16分鐘就到JR福山站了。在福山，有個叫做「鞆之浦」海邊小鎮，據說那裡有段與朝鮮通信使相關的歷史，而且還是吉卜力動畫《崖上的波妞》及電影《銀魂》的取景地。

SPOT：鞆之浦

幾近瀨戶內海中央帶的鞆之浦，在西元7～8世紀左右作為船隻重要的避風待潮港而繁榮。儘管到現代，由於鐵道交通及汽車的發達，讓已有約千年歷史的港町有些沒落，但由於當地依然保留了江戶時代以來的懷舊小鎮風情，吸引來自各地的旅人前往拜訪。近些年來，更因為吉卜力動畫《崖上的波妞》及電影《銀魂》的取景而更加受到關注。

※來到鞆之浦散步，走訪當地的各個景點，記得先到福山市觀光導覽所購買「鞆之浦史蹟巡禮套票」。它一次包含了自JR福山站到鞆港的來回公車票，以及4個史蹟的入場券不說，原本這些全部共要價2050日圓，若以要套票購入的話只需要1300日圓。

福禪寺對潮樓是據說是鞆之浦的名所之一。創建於西元950年的福禪寺附近的客殿，因能眺望弁天島・仙醉島及瀨戶內海的美麗海景而聞名。也曾被當作招待朝鮮通信使的迎賓館，當時的朝鮮大使李邦彥還在此題下「日東第一形勝（位於朝鮮東方最美的風景地）」之匾額，大贊對潮樓所坐擁的美好景色，並流傳至今成為對潮樓的代名詞。

福禪寺對潮樓（福禅寺対潮楼）

地址：広島県福山市鞆町鞆２

參觀時間：

平日 9:00～17:00

週六日、國定假日 08:00～17:00 （年中無休）

電話：084-982-2705

入場費： 大人 200日圓、國高中生150日圓、國小生100日圓

想要登高一覽鞆之浦的美，那就一定要到鞆之浦歷史民俗資料館走一遭，在那裡能見到宛若影劇場景般的美麗風景。資料館本身內部主要展示了許多瀨戶內海地方的歷史文化民俗文物資料，吸引不少喜歡歷史的朋友參與活動。而館外庭院中能望見，如同上面那張照片一樣的海邊小鎮全景——看著眼前的這片美麗的景色，那麼多電影和戲劇會想要來這裡取景的原因亦可說是「一目了然」。

據說，吉卜力動畫導演宮崎駿其實是在員工旅行時來到鞆之浦，並從這裡眺望到的各種風景，開始構想《崖上的波妞》，並將這裡作為故事背景舞台村莊的原型，最終完成動畫電影的製作。

福山市鞆之浦歷史民俗資料館（福山市鞆の浦歴史民俗資料館）

地址： 広島県福山市智町町内7536-1

參觀時間：09:00～17:00

公休日：週一（遇國定假日則隔日公休）

門票：一般150日圓，高中生以下免費

SPOT：神勝寺 禪與庭園的美術館

最早建於西元1965年的寺院神勝寺，如今以「神勝寺 禪與庭園美術館」為主概念，發展成可透過多種形式體驗禪宗之教義的空間。逾7萬坪的寬廣境內，囊括了以「賞心庭」為首的寬廣庭園空間，可享盡庭園之樂。據說賞心庭庭中的池塘形狀，空中看起來是一個心形，因此得名。而在這裡，有傳統茶室可體驗茶道，有鐘樓門、莊嚴堂等，還有可以讓所有對禪有興趣的朋友體驗禪修的國際禪修道場。

據說，在神勝寺本山的建仁寺中，每逢「四九日」，當天的午飯就會吃烏龍麵，也就是說一年裡面會有幾次這樣的「烏龍麵供養日」。而現在在美術館內的五觀堂內，可以體驗寺院的僧侶們吃烏龍麵的這個特別習慣。

神勝寺 禪與庭園美術館（神勝寺 禅と庭のミュージアム）

地址：広島県福山市沼熊町91

參觀時間：9:00～17:00

入場費：大人1500日圓、 大學生高中生1000日圓、 國中國小生500日圓

大阪出發 活用JR西日本鐵路周遊券

有不少朋友喜歡飛關西，從大阪出發往廣島一帶玩。想要走這種旅行路線，蠻適合使用JR西日本對海外遊客發行的「JR西日本鐵路周遊券」。根據不同的移動範圍、旅行日數，以實惠的價格提供該區域中的主要鐵路線無限次乘車的權利，通常還包括新幹線的搭乘，特別受到海外旅客的歡迎。

這趟旅程我們選擇的是「關西&廣島地區鐵路周遊券」，利用範圍自然囊括了京阪神和奈良，最南可到高松白濱一帶，最北可到鳥取，最東可到大津，最西則可到廣島的宮島。這一張有效期達5天的周遊券，可透過海外旅行社購買，且只需要17000日圓即可入手。在這有效期間內，可自由搭乘新幹線、特急列車、JR巴士等，而若想要坐指定席，也會擁有6次的免費指定預約機會。

– 持有日本國以外的政府等所發行的護照

※ 擁有永住權及日本國籍的外僑不可使用

– 具有符合「短期滞在 (Temporary Visitor)」之居留資格者

※ 「短期滞在 (Temporary Visitor)」是根據日本出入境管理法所規定之居留資格。

– 單名旅客不允許在同一使用期間內購買或兌換多張相同的票。

原文撰寫：Lucy Wu

文章編輯：Sen Yang

責任編輯：Lucy Wu