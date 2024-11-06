你也是吉依卡哇粉嗎？2024年11月起 「吉依卡哇」主題餐廳大阪與名古屋正式開跑！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

吉依卡哇常設餐廳位在東京池袋的PARCO，開幕至今每天都是高朋滿座、人氣爆棚！今年11月吉依卡哇主題餐廳將進駐大阪心齋橋PARCO與名古屋PARCO的「THE GUEST cafe&diner」，讓其他地方的粉絲們也能體驗療癒的吉依卡哇！

吉依卡哇主題餐廳以「家庭餐廳」為概念，設計了包含8種餐點的原創菜單，以滿足全家大小的飲食喜好，像是吉依卡哇兒童餐、小八貓的荷包蛋漢堡排套餐、二代目料理長的任性甜點盤等。

另外，也推出以吉依卡哇漫畫中的「HOT」為靈感的8種「引人食慾的HOT菜單」，如：美味鬼咖哩、烏薩奇曬太陽漢堡、小八貓的冰淇淋三明治、快融化的溫泉風優格飲料等。

只要來到大阪&名古屋的吉依卡哇主題餐廳用餐，還有機會獲得隨機贈送的三款造型A3午餐紙墊

購買飲料的話，也將隨機贈送共10款造型的飲料杯墊

除了美味餐點外，吉依卡哇主題餐廳也不忘推出限定的周邊商品，這一次角色們紛紛換上全新的造型服飾，有外場服務生、廚師與內場人員的裝扮，可愛模樣讓人想通通收集！

*每人一種限購一只

凡購買周邊商品滿4,400日圓，還能再獲得吉伊卡哇主題餐廳的原創購物袋，每人限定一個，金額不可分開計算，數量有限送完為止！

餐廳採事前預約制，記得要先到官網預約訂位，不要撲空囉！

THE GUEST cafe&diner 心齋橋PARCO店

2024年11月8日～2025年2月3日

10:00～20:00

https://the-guest.com/chiikawarestaurant_osaka/

THE GUEST cafe&diner 名古屋PARCO店

2024年11月22日～2025年2月16日

11:00～21:00

https://the-guest.com/chiikawarestaurant_nagoya/

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