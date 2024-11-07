2024日本東京滑雪自由行懶人包，入住2晚露天溫泉飯店深度放鬆，還有滑雪新手友善的教學課程！

今天就讓 AsiaYo 來告訴你日本滑雪自由行該怎麼挑！這篇滑雪自由行攻略整理了4組日本滑雪旅遊首選的行程推薦，不管是沒有學過滑雪的新手小白，或是經驗豐富的滑雪高手，這幾座日本滑雪場都能讓所有人享受到適合自己程度的滑雪體驗！行程還能享受日本北海道旅遊必體驗的日式溫泉。話不多說，現在就提上行李從東京出發吧！

❄️ 日本滑雪自由行套裝行程選購攻略

📌 接駁服務：想要輕鬆出入日本的滑雪場，一定要記得選擇有交通接駁的飯店或套裝行程，避免來到日本卻沒有交通工具上山滑雪~

📌 教學課程：不會滑雪也不用擔心！只要選擇有提供初級滑雪課程的套裝行程，就可以快速學會怎麼滑雪！

📌 滑雪裝備租借：出國旅行還要帶滑雪板、雪杖真的很麻煩，所以選擇有雪具租借的滑雪場真的很重要！少了厚重的行李才能有一趟開心的旅程~

📌 夜間滑雪：選擇有開放夜間滑雪的滑雪場，安排滑雪的時間也可以更自由，白天就有更多時間走訪其他行程啦！

❄️ 日本滑雪自由行熱門滑雪場攻略

⛷️ 日本滑雪自由行首選套裝行程

【東京出發】藏王廣場日式旅館 3天2夜

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

天然樹冰奇景｜藏王溫泉滑雪場內有許多樹木在冬季會結冰，形成被稱為「雪怪」的樹冰奇景，可以搭著滑雪場內的纜車欣賞這個特別的景色哦！

露天溫泉體驗｜行程入住的藏王廣場日式旅館有提供露天溫泉大浴池，讓你在一天的滑雪行程結束後可以好好放鬆！





【東京出發】上越綠色廣場酒店 3天2夜

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

雪具租借｜滑雪新手沒有滑雪板也沒關係！這項行程已經包含雪具租借的費用啦，只需要穿好穿暖就可以輕鬆體驗滑雪喲。

夜滑體驗｜這個滑雪套裝行程有開放夜間滑雪哦！推薦有經驗的滑雪愛好者可以來嘗試看看，跟白天是完全不同的景色與感受。





【東京出發】池元旅館 3天2夜

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

多種難度雪道選擇｜不管是滑雪初學者或是有滑雪經驗的朋友，野澤溫泉滑雪場提供36條不同坡度的雪道，滿足你想要輕鬆學習或是追求刺激的不同需求！

交通往返超快速｜行程為你準備好從東京出發前往滑雪場的新幹線啦，只需要舒服地搭上列車就可以快速前往滑雪場哦。





【池袋出發】北志賀大飯店 3天2夜

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

滑雪新手友善｜行程中有包含2小時的滑雪或滑板初級課程，想輕鬆學會滑雪就選這！

雪具租借｜不想帶厚重的行李嗎？這項行程已經包含雪具租借的費用啦，到滑雪場再租用需要的裝備就可以前往滑雪囉！

夜滑體驗｜北志賀小丸山滑雪場也有開放夜間滑雪！滑雪高手們是不是已經迫不及待了，趕快來體驗看看吧！

今天推薦了4組日本滑雪套裝行程，是不是很想馬上去日本旅遊、安排一場滑雪之旅！現在 AsiaYo 上有超豐富的住宿選擇，像是星野集團北海道飯店也可以體驗到滑雪的樂趣！如果這麼多選項讓你選擇困難的話，推薦你可以直接選擇包套的旅遊行程，比如說日本東北旅遊行程可以一邊觀光一邊享受滑雪快感！別再猶豫啦，快來挑選你喜歡的住宿或跟團旅遊吧！

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