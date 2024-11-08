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2024東京旅遊必收千葉住宿Top5，飯店接駁直達東京迪士尼or成田機場，讓你輕鬆出遊無負擔！

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

想要體驗迪士尼裡的奇幻世界嗎？一起跟著 AsiaYo 探索千葉住宿，到東京自由行時不必煩惱要住哪間飯店，無論是想要與家人共度歡樂時光，還是想在旅程中享受奢華體驗，每間飯店都有許多貼心的設計，裝潢也能讓你感受到滿滿的童趣！快來看看 AsiaYo 為你精選的千葉飯店有哪些吧～


🎡東京灣／迪士尼樂園飯店攻略

【星野集團】1955 東京灣

圖/星野集團提供
圖/星野集團提供

如果只去迪士尼樂園不夠滿足，很推薦選擇星野集團 1955 東京灣飯店！他們提供了24小時的接待櫃台迪士尼接駁巴士～而且飯店不只服務貼心，裝潢也超級用心，打造了「OLDIES GOODIES」世界，讓你彷彿穿越回到 1955 年的美國，也就是迪士尼樂園誕生的時空背景🔮

🎠加分服務：迪士尼接駁車、24 小時接待、行李寄放

📍附近地標：東京迪士尼


東京灣希爾頓飯店

圖/AsiaYo提供
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東京灣希爾頓飯店不只地理位置良好，設備也應有盡有！飯店有多元的休閒娛樂設施，包括了戶外游泳池和桑拿三溫暖，一定能讓大家都有很棒的體驗！另外，房間的裝潢也充滿童趣，採用繽紛的色彩和活潑的圖案，很適合親子旅遊時入住👪

🎠加分服務：兒童／成人游泳池、桑拿三溫暖、行李寄放

📍附近地標：東京迪士尼

✈️成田機場飯店攻略

成田我的住宿頂級飯店

圖/AsiaYo提供
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成田我的住宿頂級飯店很適合有運動習慣的人入住，這裡不但有室內泳池室外網球場，還有設備齊全的健身房，很推薦給想要享受豪華設施的你來體驗🏋️飯店除了公共設施應有盡有，房內也令人驚艷，空間寬敞整潔，從窗戶看出去的風景也很漂亮！

🎠加分服務：機場接送、24 小時接待、行李寄放

📍附近地標：成田山 新勝寺、成田國際機場


成田全日空皇冠假日飯店 - IHG 旗下飯店

圖/AsiaYo提供
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如果不會日文也不用擔心，成田全日空皇冠假日飯店 - IHG 旗下飯店的接待語言有中文喔～飯店環境乾淨明亮，而且設備很完善！全方位服務 SPA 水療中心讓你可以盡情享受按摩和不同療程，飯店還提供了免費的乾洗和自助洗衣服務，有換洗衣物需求也不必擔心✨

🎠加分服務：機場接送、行李寄放、桑拿三溫暖

📍附近地標： 成田國際機場、成田山 新勝寺

🚉JR 新浦安站飯店攻略

東京迪士尼樂祥飯店

圖/AsiaYo提供
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東京迪士尼樂祥飯店從大廳到房間的裝潢和擺設，包括壁紙、掛畫、桌椅……等等，處處都可以發現迪士尼卡通的元素，讓人看了童心爆發！而且飯店位在浦安市公園附近，還設有花園，可以和家人朋友一起慢慢欣賞美景，感受愜意的旅程🌷

🎠加分服務：迪士尼接駁車、24 小時接待、行李寄放

📍附近地標：東京迪士尼、JR 新浦安站

看完精選 5 間千葉住宿的介紹，你找到理想的飯店了嗎？現在 AsiaYo 還有很多熱門的千葉經濟型飯店千葉星級飯店等著你來感受！不想煩惱自由行規劃也沒關係，可以來參考看看東京一日遊路線，跟著 AsiaYo 一起留下美好的旅行回憶吧～

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