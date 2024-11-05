直飛愛媛！來去內子鄉下感受老街慢遊風情
【旅奇傳媒/日本部報導】日本玩四國逛老街，首選推薦是愛媛的內子，從JR松山車站出發，搭上特急列車只需要30分鐘，目前招牌景點百年劇場「內子座」進入大整修期，會一直修到2029年春天！
但是，老街區「八日市・護國町區」還是相當好逛，在這裡，你會找到很多「芳我家」；「上芳我家」是木蠟資料館、「本芳我家」僅能參觀建築外觀，而「下芳我家」是老屋改建成的餐廳，原來都是江戶時代富商分家後誕生。
老街上還有「商業和生活博物館」，打造出江戶商店場景，或到「大森和蠟燭」看看僅存的日本傳統手工蠟燭製造過程。也能在內子體驗和服換裝，穿梭老街拍復古照，晚上推薦入住民宿，「中芳我家」每天限定一組客人，最多可住3人，純住宿一晚每人9,800日幣起。第二天可延伸你的腳步到內子近郊小田深山，接下來迎接最美賞楓期，步道沿著溪谷約1.5公里，20種以上楓樹、槭樹讓你盡情享受秋天。
內子美食吃甚麼？除了小田深山烏龍麵，毫無腥味的內子豬以火鍋、漢堡形式登場都不能錯過。
→ 更多「內子」資訊 https://www.we-love-uchiko.jp/
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