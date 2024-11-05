直飛愛媛！來去內子鄉下感受老街慢遊風情

今天就讓 AsiaYo 告訴你出發2025大阪萬國博覽會該怎麼選擇住宿！這篇大阪住宿攻略整理了五間交通方便的飯店推薦，鄰近會場所在的大阪地鐵中央線，不論是想找設施豪華的大阪星級飯店，或是小資首選的青年旅館統統應有盡有！現在就跟上 AsiaYo 的腳步出發大阪，選擇你喜歡的住宿吧！

2024-11-01 10:01