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直飛愛媛！來去內子鄉下感受老街慢遊風情

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愛媛縣的小田深山溪谷楓紅美景。　圖：愛媛縣／提供
愛媛縣的小田深山溪谷楓紅美景。　圖：愛媛縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本玩四國逛老街，首選推薦是愛媛的內子，從JR松山車站出發，搭上特急列車只需要30分鐘，目前招牌景點百年劇場「內子座」進入大整修期，會一直修到2029年春天！

但是，老街區「八日市・護國町區」還是相當好逛，在這裡，你會找到很多「芳我家」；「上芳我家」是木蠟資料館、「本芳我家」僅能參觀建築外觀，而「下芳我家」是老屋改建成的餐廳，原來都是江戶時代富商分家後誕生。

老街上還有「商業和生活博物館」，打造出江戶商店場景，或到「大森和蠟燭」看看僅存的日本傳統手工蠟燭製造過程。也能在內子體驗和服換裝，穿梭老街拍復古照，晚上推薦入住民宿，「中芳我家」每天限定一組客人，最多可住3人，純住宿一晚每人9,800日幣起。第二天可延伸你的腳步到內子近郊小田深山，接下來迎接最美賞楓期，步道沿著溪谷約1.5公里，20種以上楓樹、槭樹讓你盡情享受秋天。

內子美食吃甚麼？除了小田深山烏龍麵，毫無腥味的內子豬以火鍋、漢堡形式登場都不能錯過。

→ 更多「內子」資訊  https://www.we-love-uchiko.jp/

▲八日市・護國町區上芳我家。　圖：愛媛縣／提供 ▲JR內子站旁觀光案內所就能租借腳踏車。 圖：愛媛縣/提供
▲八日市・護國町區上芳我家。　圖：愛媛縣／提供 ▲JR內子站旁觀光案內所就能租借腳踏車。 圖：愛媛縣/提供

▲JR內子站旁觀光案內所就能租借腳踏車。　圖：愛媛縣／提供
▲JR內子站旁觀光案內所就能租借腳踏車。　圖：愛媛縣／提供

▲小田深山溪谷紅葉季賞楓。　圖：愛媛縣／提供
▲小田深山溪谷紅葉季賞楓。　圖：愛媛縣／提供

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