聽新聞
0:00 / 0:00
「2字」勸退外國觀光客！京都店家一招「篩選顧客」 日網諷：這就是款待？
日本是國人海外旅遊的首選，截至今年7月赴日台人超過57萬。但伴隨人潮湧入也出現許多亂象，包含語言不通、不遵守當地禮節也使得日本店家紛紛祭出對策「篩選顧客」。有位日本網友在社群平台X分享，京都有間店在門口貼了「滿座」公告，然而底下的日文小字卻標註「能讀懂這段日文者請入店」引發日網熱議。
貼文一曝光，吸引日本網友留言討論，有人回應「鼓勵人學習日語」、「不錯！讀懂就能進」，但也有網友不認同店家作法，嘲諷「這就是京都的『款待』」、「天啊 這就是京都人」。另外，也有人好奇是否有人使用翻譯器而成功進店的。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言