「2字」勸退外國觀光客！京都店家一招「篩選顧客」 日網諷：這就是款待？

日本是國人海外旅遊的首選，截至今年7月赴日台人超過57萬。但伴隨人潮湧入也出現許多亂象，包含語言不通、不遵守當地禮節也使得日本店家紛紛祭出對策「篩選顧客」。有位日本網友在社群平台X分享，京都有間店在門口貼了「滿座」公告，然而底下的日文小字卻標註「能讀懂這段日文者請入店」引發日網熱議。

貼文一曝光，吸引日本網友留言討論，有人回應「鼓勵人學習日語」、「不錯！讀懂就能進」，但也有網友不認同店家作法，嘲諷「這就是京都的『款待』」、「天啊 這就是京都人」。另外，也有人好奇是否有人使用翻譯器而成功進店的。