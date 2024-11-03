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「2字」勸退外國觀光客！京都店家一招「篩選顧客」 日網諷：這就是款待？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

日本是國人海外旅遊的首選，截至今年7月赴日台人超過57萬。但伴隨人潮湧入也出現許多亂象，包含語言不通、不遵守當地禮節也使得日本店家紛紛祭出對策「篩選顧客」。有位日本網友在社群平台X分享，京都有間店在門口貼了「滿座」公告，然而底下的日文小字卻標註「能讀懂這段日文者請入店」引發日網熱議。

貼文一曝光，吸引日本網友留言討論，有人回應「鼓勵人學習日語」、「不錯！讀懂就能進」，但也有網友不認同店家作法，嘲諷「這就是京都的『款待』」、「天啊 這就是京都人」。另外，也有人好奇是否有人使用翻譯器而成功進店的。

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