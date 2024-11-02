秋天追銀杏！日本岩手這株巨木「公孫樹(逆さ公孫樹)」 黃橙橙美得厲害

【旅奇傳媒/日本部報導】秋天搭三陸鐵道到岩手縣宮古市時，市區雖然沒有滿山遍野的楓紅，卻有一株很厲害的巨木「公孫樹(逆さ公孫樹)」，屹立在「宮古市立第一中學」校園內。

這株公孫樹其實就是「銀杏樹」，據說因為銀杏必須生長很多很多年才能開花結果，等於阿公年輕時種下的銀杏樹，得等到孫子長大才能吃到果實，所以又叫『公孫樹』。

公孫樹也是「宮古市的指定天然紀念物」，每到秋天黃橙橙的葉子向外蓬鬆伸展，搭上滿地黃葉，非常秋意盎然。從宮古車站走到宮古市第一中學僅550公尺，只要7分鐘即達。

去年約莫是11月中旬就已全黃，歡迎11月中下旬去宮古時務必順路一拍。

● 宮古市立第一中學位置：【地圖】

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