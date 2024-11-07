任天堂博物館京都全新開幕！重拾童年回憶 體驗獨家遊戲設施

為什麼會有任天堂博物館

任天堂最初成立於1889年，最早是製作花札和撲克牌的公司。隨著時代的變遷，任天堂開始進軍電子遊戲產業，並在全球範圍內取得了巨大成功。從早期的Game & Watch掌上遊戲機到家喻戶曉的遊戲機如紅白機（Famicom/NES）、超級任天堂（SNES）、Wii及Nintendo Switch，任天堂一直走在遊戲創新的前沿。該博物館的建設旨在回顧這段豐富的歷史，並展示該公司對世界娛樂產業的巨大影響。

任天堂博物館

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地

營業時間：10:00~18:00（每週二休館）（12月30日〜1月3日休館）

交通方式：近鐵京都線小倉站東口步行5分鐘

JR奈良線JR小倉站北口步行8分鐘

JR奈良線宇治站北口步行22分鐘

門票購買方式

任天堂博物館的門票不提供現場購買，所有門票都需提前在官方網站預約。部分時段採用抽選制度，目前需要在三個月前開始登記參加抽選。也有部分時段可以直接在網上預約購買。建議計劃前往的遊客定期查看官網的門票資訊。由於博物館剛開幕且人氣極高，最好提前三個月安排門票預訂，以免錯過機會。

館內獨特遊樂設施

入場後，博物館會發給你一張入館證，裡面包含10枚虛擬硬幣。每個設施都有相應的硬幣消耗，硬幣一旦用完便無法再加購。因此，建議謹慎選擇想體驗的項目，避免錯過心儀的遊戲內容。

時雨殿 SP（消耗兩枚硬幣）

廣場中央有一款高科技遊戲「時雨殿 SP」，吸引了眾多遊客。使用手機和光影技術結合傳統歌牌玩法，遊戲僅此地可玩，每次需2枚金幣。入場後，玩家領取博物館提供的手機，遊戲開始時地板上投影歌牌，廣播朗誦詩句，手機顯示要找的牌。找到越快得分越高，找到決勝牌還可獲得額外加分。

任天堂為了讓外國玩家更易上手，改良規則，玩家透過圖像匹配歌牌，遊戲變得簡單有趣，類似「配對遊戲」，適合所有人參加。

雷射槍SP（消耗四枚硬幣）

雖然這個遊戲項目需要花費最多的四枚硬幣，但絕對值得一試。玩家可以選擇使用手槍或火箭筒進行遊戲，甚至可以兩者都嘗試，獲得不同的遊戲體驗。無論大人或小孩都適合參與，玩法簡單直觀，只需盡可能射擊敵人以賺取高分，樂趣無窮。

巨無霸手把遊戲體驗（一人消耗2枚硬幣）

見過這麼巨大的遊戲手把嗎？這款巨無霸搖桿遊戲體驗只能在任天堂博物館玩到。由於手把體積龐大，需要兩個人協力操控，這極大地考驗彼此的默契與配合。即使一個人操作已經相當困難，兩個人同時進行更具挑戰性。別忘了留幾枚硬幣，和親朋好友一起體驗這獨特的遊戲，感受前所未有的樂趣！

超級投球機 Ultra Machine（消耗2枚硬幣）

這款遊戲是復刻自任天堂於1967年推出的經典投球機玩具（Ultra Machine），當時風靡一時。玩具會自動發球，讓玩家用球棒打擊。而整個場景經過精心設計，還原了當年典型的家庭裝潢和家具擺設。更令人驚喜的是，場景還具備互動功能。當球被擊出後，若打中家具或裝飾，會觸發各種有趣的特效，完美模擬在家打棒球的體驗，讓人沉浸於懷舊與創新結合的樂趣中。

各種與眾不同的高科技復刻遊樂設施

除了上述的四大設施外，還有更多經典的任天堂遊戲復刻，結合現代科技，讓體驗更加豐富逼真。由於每人只有10枚硬幣可用，建議大家謹慎規劃如何分配，以免留下遺憾。不過，沒能全部體驗也不用擔心，任天堂的設計意圖或許就是讓遊客多次造訪，享受每次不同的遊戲樂趣。

主要展示廳

主要展示廳的展覽以生動的方式呈現了任天堂這個遊戲巨頭的歷史，不僅僅是一場視覺盛宴，更是一場充滿情感的回憶之旅。展廳裡匯聚了許多經典遊戲機和遊樂設施，從早期的Game Boy、紅白機 (NES)，到GameCube、Wii，乃至於現代的Switch，無論你是在哪個時期開始接觸任天堂，都能在這裡找到熟悉的身影。遊戲畫面和音效環繞在展廳中，讓人彷彿回到兒時坐在電視前，拿著手把專心遊玩的美好時光。

不僅如此，展示廳還以時光軸的形式，清晰呈現了任天堂如何從一間紙牌公司一步步發展成為全球最具影響力的遊戲公司之一。除了遊戲機本身，還展出了許多經典遊戲，如《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《寶可夢》等，這些遊戲不僅是娛樂，更深深影響了幾代玩家的成長經歷。

走進這個展覽，不僅僅是走進了任天堂的歷史，更是喚醒了無數遊戲愛好者的童年記憶。隨著展覽的深入，你會發現，無論技術如何變遷，那份對遊戲的熱情與創新的精神始終未變，這也是任天堂長久以來吸引無數粉絲的原因。展廳中播放的經典遊戲音效和畫面彷彿一個個時光碎片，讓你重新感受童年時代那份純粹的快樂與無限的可能性。

花札體驗

此外，展示任天堂歷史的博物館中特別設立了一個花札體驗區，向大家介紹這家遊戲巨頭的早期發展歷程。任天堂在創立之初以製作傳統紙牌遊戲「花札」起家，因此這個體驗區既是對任天堂源頭的致敬，也為來訪者提供了一個獨特的互動機會。

在這裡，遊客可以親身體驗手繪花札的樂趣，感受製作過程的精緻與細膩。不僅如此，館內還設有花札對戰區，讓遊客可以與朋友或家人進行現場對戰。如果你對遊戲規則不熟悉也不必擔心，對戰區上方設有投影機，專門為玩家提供即時的遊戲指導，讓所有人都能快速上手，輕鬆享受花札的樂趣。

需要注意的是，手繪花札的體驗環節需要在館內預約，想參加的遊客可以在抵達博物館後就馬上去預約，避免額滿錯過。這個花札體驗區無疑是喜愛任天堂的遊戲迷和對傳統文化感興趣的遊客的必訪之地，帶你體會到任天堂起源的另一面。

館內任天堂專賣店

任天堂博物館內的專賣店提供多種與任天堂遊戲相關的商品，讓遊客可以將這份樂趣帶回家。店內陳列著各式各樣的周邊商品，包括經典遊戲的手辦、玩具、主題服飾、文具用品以及各種紀念品，應有盡有，滿足不同年齡層遊客的需求。

此外，專賣店不時會推出獨家商品，讓粉絲們可以獲得難得的珍藏。無論是想要回憶童年時光，還是尋找獨特的禮物，任天堂博物館的專賣店都能讓你滿載而歸！

趕快上網預約門票！

任天堂博物館是一個不容錯過的目的地，不僅讓你重溫經典遊戲的美好時光，還能體驗結合現代科技的全新娛樂設施。無論你是遊戲迷還是對科技創新感興趣，這裡都能帶給你無盡的驚喜與樂趣。從復刻遊戲到互動展覽，每個角落都充滿了任天堂的創意與巧思。趕快預約門票，來一場融合過去與未來的精彩旅程吧！

有關日本的更多資訊和更新，請查看JAPANKURU日本酷樂的新文章，也別忘記關注我們的臉書粉絲團及IG！

文章撰寫：Sen Yang

責任編輯：Lucy Wu