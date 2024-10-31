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立山黑部順遊～哆啦A夢故鄉巡禮、在日本中心戲雪！

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圖：向日遊／提供
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【旅奇傳媒/日本部報導】富山縣高岡市與岐阜縣郡上市本身擁有許多觀光資源，加上鄰近立山黑部、金澤等人氣觀光地，安排兩地順遊可讓旅程更加多彩有趣。位於富山縣西北方的高岡市以精湛工藝技術聞名，是日本鑄造產業發展重鎮，當地傳統工藝高岡鑄造近年也以「能作」等品牌聞名海內外，加上作為家喻戶曉的哆啦A夢作者出生地，境內設置許多相關景點，吸引動漫迷前來朝聖。以日本三大盂蘭盆舞之一的「郡上舞」聞名的郡上市，其北部地區的高山上也有許多滑雪場，優質的雪質非常適合冬季來此滑雪。

郡上市的 TAKASU MOUNTAINS 為西日本最大的滑雪度假區之一。　圖：向日遊／提供
郡上市的 TAKASU MOUNTAINS 為西日本最大的滑雪度假區之一。　圖：向日遊／提供

▍ 岐阜縣郡上市

◈高鷲山滑雪

高鷲山地區的 TAKASU MOUNTAINS 由岐阜縣郡上市高鷲町的 DynaLand、高鷲 Snow Park、蛭野高原滑雪場及鷲岳滑雪場等6個滑雪場組成，雪場與雪場之間有接駁巴士可以互通，為西日本最大的滑雪勝地之一。因地處本州中心，交通也十分方便，從名古屋出發僅需2小時。各個雪場皆有不同特色外，鷲岳滑雪場更附設有 Ski In / Out 的飯店，距離 DynaLand 滑雪場1分鐘的車程內也有飯店可入住，選擇非常豐富。

▲雪場提供服裝、雪盆租借，空手來就能享受玩雪樂趣。　圖：向日遊／提供
▲雪場提供服裝、雪盆租借，空手來就能享受玩雪樂趣。　圖：向日遊／提供

▍ 富山縣高岡市

◈哆啦A夢巡禮

高岡市是《哆啦A夢》作者藤子．F．不二雄的故鄉，因此這裡也被稱為「哆啦A夢的故鄉」。遊客能搭乘充滿哆啦A夢特色的路面電車，或是前往超可愛雕像林立的「哆啦A夢散步道」及「高岡 Otogi 的森林公園」盡情合照，童年嚮往的漫畫場景彷彿完整呈現在眼前。

▲「高岡 Otogi 的森林公園」重現動漫中大家玩耍的空地。　圖：向日遊／提供
▲「高岡 Otogi 的森林公園」重現動漫中大家玩耍的空地。　圖：向日遊／提供

◈金屋町手工藝體驗

高岡市是著名的傳統工藝大城，除了有銅器、錫製品為首的鑄物產業之外，漆器、螺鈿細工等傳統手工藝技術也傳承至今。來到保留「千本格子」建築的「金屋町」老街，不僅能參觀這些工藝品的製作過程外，還能親自動手體驗這些工藝的製作過程。

▲「金屋町」老街上有數家提供手工藝體驗的店家。　圖：向日遊／提供
▲「金屋町」老街上有數家提供手工藝體驗的店家。　圖：向日遊／提供

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