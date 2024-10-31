大阪11月聖誕點燈正式展開！2024聖誕節就到大阪浪漫過

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年2024年聖誕節你有什麼計畫呢？一起到日本大阪體驗浪漫的聖誕節吧！從11月起大阪各地將點亮聖誕燈飾，屆時閃閃發亮的燈光們將點亮整座城市～

位在大阪梅田的Grand Front將推出聖誕特別活動「GRAND WISH CHRISTMAS 2024～Infinity Lights～」北館一樓將展示一棵高約10米的巨大聖誕樹「Infinity Wish Tree」，並散發出如萬花筒般閃耀的光芒！

聖誕樹內部的燈光會變換成各種色彩，營造出宛如進入萬花筒世界般的夢幻燈光秀。

GRAND WISH CHRISTMAS 2024～Infinity Lights～

活動期間：2024年11月7日～12月25日

地點：Grand Front OSAKA 北館、南館、梅田廣場等地

如果來不及在聖誕節前到大阪的話，在JR大阪站前的梅北廣場與 Grand Green osaka的梅北公園一帶，也將舉行「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」點燈活動， 25 萬顆香檳色的 LED 燈飾將一路點亮至2025年2月28日，趁著明年過年連假來也能體驗到浪漫聖誕的氛圍！

Champagne Gold Illumination in UMEKITA

活動期間：2024年11月7日～2025年2月28日

點燈時間：毎日17:00～24:00

地點：大阪站梅北廣場周邊、櫸木道等

另外，去年吸引20萬人次參加的「聖誕市集in大阪」，今年11月29日也將盛大展開！地點位在大阪的「天王寺公園」，公園內以許多聖誕燈飾裝飾，還有三顆大聖誕樹，營造出非常溫馨浪漫的冬季氛圍。

活動會場也將設置由24個攤販組成的德國聖誕市集，暖暖的熱紅酒、德國啤酒、德式香腸與吉拿棒等美食也將滿足你的味蕾～除了美食外，聖誕花圈、蠟燭等雜貨伴手禮也應有盡有哦！

活動期間：2024年11月29日～12月25日

營業時間：11:00～21:00，首日16點開始

地點：天王寺公園「てんしば」、「てんしばi:na」 免費入場

https://osaka-christmasmarket.com/#outline

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