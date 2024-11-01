2025大阪世界博覽會住宿攻略！5間鄰近大阪地鐵站飯店推薦，自由行必住的親子民宿／高CP值青旅一次看

今天就讓 AsiaYo 告訴你出發2025大阪萬國博覽會該怎麼選擇住宿！這篇大阪住宿攻略整理了五間交通方便的飯店推薦，鄰近會場所在的大阪地鐵中央線，不論是想找設施豪華的大阪星級飯店，或是小資首選的青年旅館統統應有盡有！現在就跟上 AsiaYo 的腳步出發大阪，選擇你喜歡的住宿吧！

🎇 2025大阪萬博自由行總整理

｜2025大阪萬博資訊懶人包｜ 五年一次的萬國博覽會又來啦！2025的大阪萬博會將會以「構建未來社會，想像明日生活」為主題，邀請各國來展示最新建築、科技的創新，吸引許多人前來參展！ ⏰活動時間：預計於2025 年 4 月 13 日至 10 月 13 日舉辦為期半年的活動。 📍活動地點：大阪萬博將會舉辦於大阪灣的人工島嶼「夢洲」 🚉交通方式：搭乘 Osaka Metro 中央線至新車站「夢島站」 就可以前往世博會場哦！(車站計畫於2025年1月底開通)

🎈 大阪地鐵中央線住宿推薦

本町東&And青年旅宿｜高CP值

圖/AsiaYo提供

如果是一個人的輕便旅行，或是想找價格實惠的大阪住宿，就一定要入住這間大阪城附近的本町東&And青年旅宿，可以選擇有獨立衛浴的房型，青年旅館也能提供給你像飯店一樣的住宿體驗哦！

👍加分服務 行李寄放、微波爐、交誼廳

📍鄰近地標：大阪歷史博物館 - 825 公尺、西之丸庭園 - 1.17 公里、大阪市營 堺筋本町站 - 462 公尺





【LDK】Zeroshare公寓｜適合親子旅遊

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這間在海遊館附近的Zeroshare公寓絕對是家庭旅遊首選住宿，搭車到環球影城也很方便！房間的家具擺設風格給人滿滿的溫馨感，還有提供小廚房跟簡易廚具，烤箱、電磁爐也樣樣齊全，想要自己下廚也完全沒問題！

👍加分服務 行李寄放、洗衣機、冰箱、廚房

📍鄰近地標：大天保山大觀纜車 - 305 公尺、海遊館 - 360 公尺、大阪市營 大阪港站 - 142 公尺、JR 櫻島站888 公尺





大阪港站前揚帆飯店｜近萬博會場

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在大阪地鐵中央線上的大阪港站前揚帆飯店離萬博會場非常近！想去海遊館跟環球影城都很方便~ 而且不管是兩人到四人的房型都相當寬敞，直接把行李箱放在地上攤平呦！

👍加分服務 行李寄放、三溫暖、美食餐廳、免費早餐、自行車租借(付費)

📍鄰近地標：海遊館 - 476 公尺、天保山大觀纜車 - 372 公尺、大阪市營 大阪港站 - 35 公尺、JR 櫻島站 - 884 公尺

🎈 大阪地鐵御堂筋線住宿推薦

APA 飯店＆度假村〈大阪難波站前塔〉｜SPA按摩、溫泉池

圖/AsiaYo提供

受到萬眾矚目的APA 飯店＆度假村〈大阪難波站前塔〉即將在2024年底開幕啦！位在JR難波站旁邊交通超方便，服務設施也絕對是最豪華的等級，還可以享受露天溫泉池，已經等不及要入住了吧😍

👍加分服務 行李寄放、三溫暖、露天浴池、健身房、酒吧

📍附近地標：道頓堀 - 571 公尺、心齋橋商店街 - 707 公尺、JR 難波站 - 62 公尺、大阪市營 難波站 - 403 公尺





【LDK】AAO BLDG酒店式公寓｜近難波商圈

圖/AsiaYo提供

正在找大阪長期住宿的地點嗎？這邊要推薦AAO BLDG酒店式公寓給你，房間超級寬敞、風格多變，還有附上廚房、廚具跟適合聚會的大餐桌，跟親友或閨密都很適合這間酒店式公寓！

👍加分服務 行李寄放、微波爐、洗衣機、

📍附近地標：難波 - 668 公尺、道頓崛 - 907 公尺、JR 難波站 - 421 公尺、大阪市營 難波站 - 650 公尺

今天介紹了 5 間前往大阪自由行一定要看的住宿推薦，除了可以方便前往大阪萬博會場之外，每一間都在熱門商圈以及地鐵站周邊，讓你在日本旅遊的期間也可以方便移動到各個景點！現在 AsiaYo 平台上還有日本其他城市的住宿和旅遊路線推薦，像是日本東京旅遊行程跟優質京都住宿，快來規劃你獨一無二的日本之旅吧！

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