文具愛好者聖地！朝聖東京文具專賣店Kakimori，打造獨一無二個性化文具
【旅奇傳媒/日本部報導】位於距離蔵前站步行6分鐘、淺草橋站步行9分鐘的文具專賣店「Kakimori」於2010年開業，打動不少文青的心，也意在創造書寫的契機與美好。Kakimori 所在的蔵前自古以來就是「製造之街」，並且以其復古而時尚的建築群而聞名，是東京都內受歡迎的觀光景點之一。
Kakimori 的魅力之一在於可以製作出獨一無二的個性化訂製文具。而筆記本訂製是 Kakimori 最受顧客喜愛的品項，不只吸引文具迷，連手作控也無法抵擋，慕名而來。在整齊排列的貨架上，選擇哪種組合完全取決於你的喜好，可以自由選擇封面、中紙和固定裝置，製作屬於自己的原創筆記本！封面有60種選擇，中紙則可從點陣、橫線、方格等30種中挑選，非常適合送給朋友當禮物！
在 Kakimori，除了筆記本外，還可以訂製墨水。無論是獨自專心製作，還是和朋友們互相展示製作的過程，都很不錯。將你心中想像的理想顏色進行調配，每一滴都是你的用心與專屬。
除了訂製商品外，Kakimori 還有許多自家品牌的商品。2024年10月1日新推出的設計如磨砂玻璃般的鋼筆系列「Frost」，以及具有圓潤造型和多彩顏色的上墨筆軸「Mini holder」。所有產品均在日本設計和製造，設計團隊對使用性與美感十分講究，想打造實用之外，獨特的美麗造型也像一件高顏值的裝飾品。
【INFO】Kakimori
・地址：東京都台東區三筋1-6-2 1F
・時間：週二至週日 11:00-18:00
・公休：週一
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言