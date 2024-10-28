文具愛好者聖地！朝聖東京文具專賣店Kakimori，打造獨一無二個性化文具

【旅奇傳媒/日本部報導】位於距離蔵前站步行6分鐘、淺草橋站步行9分鐘的文具專賣店「Kakimori」於2010年開業，打動不少文青的心，也意在創造書寫的契機與美好。Kakimori 所在的蔵前自古以來就是「製造之街」，並且以其復古而時尚的建築群而聞名，是東京都內受歡迎的觀光景點之一。

▲讓我們來製作獨一無二的特別訂製筆記本吧。 圖：©Kakimori／提供

▲墨水透過半透明的筆軸可見，具有獨特的設計。 圖：©Kakimori／提供

Kakimori 的魅力之一在於可以製作出獨一無二的個性化訂製文具。而筆記本訂製是 Kakimori 最受顧客喜愛的品項，不只吸引文具迷，連手作控也無法抵擋，慕名而來。在整齊排列的貨架上，選擇哪種組合完全取決於你的喜好，可以自由選擇封面、中紙和固定裝置，製作屬於自己的原創筆記本！封面有60種選擇，中紙則可從點陣、橫線、方格等30種中挑選，非常適合送給朋友當禮物！

▲僅僅是看著就會讓人感到開心的多彩上墨筆軸。 圖：©Kakimori／提供

在 Kakimori，除了筆記本外，還可以訂製墨水。無論是獨自專心製作，還是和朋友們互相展示製作的過程，都很不錯。將你心中想像的理想顏色進行調配，每一滴都是你的用心與專屬。

▲從17種 Inkstand 顏色中，根據想要的顏色選擇2到3種基礎墨水。 圖：©Kakimori／提供

除了訂製商品外，Kakimori 還有許多自家品牌的商品。2024年10月1日新推出的設計如磨砂玻璃般的鋼筆系列「Frost」，以及具有圓潤造型和多彩顏色的上墨筆軸「Mini holder」。所有產品均在日本設計和製造，設計團隊對使用性與美感十分講究，想打造實用之外，獨特的美麗造型也像一件高顏值的裝飾品。

【INFO】Kakimori

・地址：東京都台東區三筋1-6-2 1F

・時間：週二至週日 11:00-18:00

・公休：週一

・官網：https://Kakimori.com/

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