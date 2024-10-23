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前進日本熊本賞楓！菊池溫泉70週年紀念，來做個熊本熊部長造型和菓子吧

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圖：菊池市／提供
圖：菊池市／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】隨著秋天的到來，熊本縣菊池市迎來了一年中最美的時刻。擁有日本森林浴百選等多項名號的「菊池溪谷」，滿山遍野的楓葉染上紅黃相間的色彩，搭配季節性點燈儀式讓夜晚也增添浪漫色彩。今年秋天正值日本百選溫泉「菊池溫泉」70週年，結合溫泉街的點燈活動和當地的季節性美食，今年的秋天肯定美得不一樣！

位於九州熊本縣的菊池公園秋日俯瞰市景。　圖：菊池市／提供
位於九州熊本縣的菊池公園秋日俯瞰市景。　圖：菊池市／提供

▲菊池溪谷的秋日美景。　圖：菊池市／提供
▲菊池溪谷的秋日美景。　圖：菊池市／提供

▍菊池公園與菊池溪谷，不同角度漫遊賞秋楓

從10月中旬開始，擁有「日本森林浴百選」美譽的菊池溪谷進入最佳賞楓期。樹木換上紅黃相間的秋衣，滿地鮮紅的葉子為步道鋪上一層美麗的地毯。每年11月初，當地還會限時舉辦點燈活動，讓遊客在夜間也能欣賞秋季的迷人景色。而位於山丘上的菊池公園，曾是菊池城堡的舊址，則以其壯觀的金黃銀杏樹和俯瞰市景的視角成為當地著名的賞楓勝地。

■ 菊池溪谷點燈儀式

・地點: 菊池溪谷

・日期: 11月1日至11月10日

・時間: 17:30 - 21:00

▲菊池地區的年度活動白龍祭。　圖：菊池市／提供
▲菊池地區的年度活動白龍祭。　圖：菊池市／提供

▍菊池溫泉70周年紀念，溫泉街點燈及周末市集

2024年是日本著名的「溫泉百選」之一的菊池溫泉發現水源70周年。為慶祝這一里程碑，當地將舉辦一系列活動，包括秋季的黃昏夜市與點燈活動。此外，秋季也正是菊池市最大型的傳統活動—「白龍祭」的舉行時期。據傳菊池地區在挖掘出溫泉的時候，憑空竄起了一隻白色巨龍，從此白龍也成為當地勇氣與驕傲的象徵。白龍祭期間市區內的活動高潮迭起，除了手舉長達50公尺的白龍，活動最後以約3000發的煙火點亮夜空，為整個節慶畫下完美句點。

■ 菊池溫泉點燈活動

・地點: 菊池溫泉街

・日期: 10月30日至11月4日

・時間: 17:00 - 21:00

▲萌翻的熊本熊造型和菓子。　圖：菊池市／提供
▲萌翻的熊本熊造型和菓子。　圖：菊池市／提供

▍秋季限定甜點，帶個呆萌熊本熊回家

熊本縣是日本第二大栗子生產地，菊池的栗糰子以完整的栗子製成，濃郁的香氣深受當地人及遊客的喜愛。此外，當地生產的七城哈蜜瓜在10月進入盛產期，價格實惠，還能享受到多種以哈蜜瓜製作的甜點。來到中原松月堂，還能體驗製作熊本熊造型的和菓子，將這位可愛的部長帶回家作為紀念。

■ 中原松月堂

・地點: 熊本縣菊池市隈府285

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